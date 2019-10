A legtöbb kutatóintézet Tarlós István győzelmét valószínűsíti a főpolgármesterségért folyó küzdelemben. Az önkormányzati választások előtti utolsó felméréseket a Nézőpont, a Publicus, a Századvég, a Zavecz Researh és a Medián elemzői végezték. A politikai közvélemény-kutatásokat rendszeresen publikáló intézetek szoros versenyben ugyan, de Tarlós előnyét mérik, tőle lemaradva néhány százalékkal pedig Karácsony Gergely következik.

A közelmúltban rendezték meg a Közvéleménykutatók.hu rendezvényét, ahol számos kutatóintézet vett részt – tájékoztatott Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában. Mint mondta, a közvélemény-kutatók honlapján összesítik azokat az adatokat, amelyeket a felméréseket végző cégek készítenek a különböző választások előtt.

Elmondta, a rendezvényre a rendszeresen publikáló intézményeket hívják meg, amelyek ebből a szempontból megbízhatóbbak is. Az is megmutatkozott, hogy mely intézeteket lehet a jobb-, illetve a baloldalra sorolni, de megegyezés volt a tekintetben, hogy nagy valószínűséggel

Tarlós István fogja megnyerni az önkormányzati választást.

Az intézetek abban is egyetértettek, hogy a kampány végéhez közeledve egyre szorosabb lett a küzdelem, mint egy–két héttel ezelőtt. Hozzátette, a részvételi arány ebben a versenyben is meghatározó lesz majd a kutatások szempontjából. Az már most látszik, hogy Tarlós István szimpatizánsi köre sokkal nagyobb, mint ahányan elégedetlenek vele.

Fontos szempont a mozgósítás

Egy önkormányzati választás során két fontos szempontot kell figyelembe venni – erről beszélt Palóc André, a Századvég vezető elemzője. Az első a gyakorlati része, amely azt jelenti, hogy a pártok helyi szinten hogyan tudnak mozgósítani az aktivistáikon keresztül. Ennek kapcsán megjegyezte, a Fidesz-KDNP a korábbi években és most is komoly mozgósítást tud felmutatni.

Tarlós István főpolgármester (Fotó: MTI/Mónus Márton)

A másik szempont egy általános média-közhangulat, különösen Budapest szempontjából. Szerinte ugyanis fontos, hogy napjaink legolvasottabb médiumai milyen hangulatot próbálnak meg átadni az olvasók vagy nézők számára. Az már most látszik, hogy a Karácsony Gergelyről napvilágot látott botrány már csillapodott, a kampány sokkal kevésbé fogalmaz meg híreket ezzel kapcsolatban – tette hozzá.

A rejtőzködő szavazatok okozhatnak meglepetést

Kiemelte, az valóban meghatározó lesz, hogy az aktivisták milyen mértékben tudják a szavazótáborokat mozgósítani és szavazásra buzdítani. Nem szabad elfelejteni a bizonytalan vagy rejtőzködő szavazókat, akikről továbbra sem tudni, hogy elmennek-e szavazni, és ha igen, akkor kire teszik le a voksukat. Szerinte még Puzsér Róbert is számíthat „meglepetés-szavazókra”, Berki Krisztián ugyanakkor továbbra is nulla százalékon áll az előrejelzések szerint.

Palóc André arról is beszélt, hogy szeptemberben a Századvég is készített közvélemény-kutatásokat. Minden kutatás ezer fő megkérdezéséből állt össze, és a bizonytalan szavazatokat is számításba vették. Ezek összesítéséből kiderült, hogy a két fő jelölt, Tarlós István és Karácsony Gergely között valószínűleg

8–9 százalékos különbség lehet majd vasárnap, de Tarlós előnyére.

Nagy Dániel a 2014-es önkormányzati választások tapasztalataira és választói mintázataira is kitért. Tarlós István már akkor is indult, nagyságrendileg 300 ezer szavazatot gyűjtött, és ez a szavazótömeg valószínűleg az idei választásra is megmaradt. Bokros Lajos és Bodnár Zoltán szavazatai valószínűleg Karácsony Gergely szavazataivá válnak, és a másik két 2014-es jelölt, Staudt Gábor és Csárdi Antal (Jobbik és LMP) szavazataiból vélhetően Puzsér Róbert tudott néhányat megszerezni – sorolta.

Úgy véli, sokan próbálkoztak már azzal a politikai középpel, amit most Puzsér Róbert képvisel, aki gyakorlatilag az ellenzék ellenzékének akarja magát feltüntetni. Ezt azt jelenti, hogy elutasítja Tarlós Istvánt és a Fidesz-KDNP-t, de ugyanúgy elutasítja Karácsony Gergelyt és Gyurcsány Ferencet is. Szerinte pont ez ad lehetőséget számára, hogy körülbelül egy 6–8 százalékos tábort szerezhet magának.

A többség szerint Karácsonynak vissza kellene vonulnia, ha veszít

Nagy Dániel Karácsony Gergelyről azt mondta, számára most gyakorlatilag „a lét a tét”. Gyakorlatilag egy önfenntartó cselekedet hajt végre, ezt mutatja az is, hogy már nagyon sok pozícióban szeretett volna helyt állni. Úgy véli, ha Karácsony Gergely most vereséget szenved, és elég jó esély mutatkozik erre vonatkozóan, akkor vissza kellene vonulnia a politikától. Hozzáetette, ezt a budapesti választópolgárok többsége is így gondolja.