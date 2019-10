Újabb részletek kerültek nyilvánosságra a kispesti hangfelvételről

Csütörtökön is újabb részleteket közölt a Magyar Nemzet a kispesti szocialista botrányról. Olyan mondatok hangzanak el, amelyek szerint Gajda Péter polgármester arra biztatta embereit, hogy csinálják meg a kerületi DK-t, mert úgy sokkal több pénzt lehet keresni. A csaknem 50 órányi felvétel főszereplője Lackner Csaba MSZP-s önkormányzati képviselő, aki most vasárnap is indul a választáson az ellenzéki pártok támogatásával. Gajda Péter polgármester egy lapnak adott interjúban úgy nyilatkozott, ha bizonyíthatóan kollégája, Lackner Csaba szerepel a felvételeken, és még kokaint is fogyasztott, akkor távoznia kell a közéletből – közölte az M1 Híradója.