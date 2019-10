Kocsis Máté: Zugló gazdálkodása is Karácsony alkalmatlanságát bizonyítja

A Fidesz szerint Zugló gazdálkodása is Karácsony Gergely alkalmatlanságát bizonyítja. Kocsis Máté úgy fogalmazott, mindenki tudja, és képviselőtestületi anyagok is bizonyítják, hogy Zugló egy 2 milliárdos hitelkeretből „tengődik” egyik napról a másikra. A 14. kerületi önkormányzat úgy reagált, nincs csőd és nem is lesz – hangzott el az M1 Híradójában.