Karácsony Gergely szerint ő csak viccelt, amikor az elásásáról beszélt a hangfelvételen

Csak viccelt, amikor azt állította, hogyha visszamegy Zuglóba, őt elássák. Ezt mondta Karácsony Gergely egy lapinterjúban arról a hangfelvételről, amin ő hallható. Azt most is megerősítette, hogy Zuglóban több vitája is volt az MSZP-vel. Az M1-en nyilatkozó politikai elemző azt mondta: bár a színpad közepén most nem Gyurcsány Ferenc áll, a háttérből ő mozgatja a szálakat. Próbál távol maradni az ellenzéki hangfelvételek körüli ügyektől, és igyekszik majd ebből hasznot húzni – közölte az M1 Híradója.