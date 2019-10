Egyértelmű kudarc Karácsony Gergely kampánya a XXI. Század Intézet szerint

Tarlós István győzelme várható a vasárnapi önkormányzati választáson; a regnáló főpolgármester kampánya jól felépített és problémamentes volt, míg Karácsony Gergelyé kudarc – olvasható a XXI. Század Intézet elemzésében, amelyet szerdán küldtek el az MTI-nek.

A dokumentum megjegyzi: Tarlós István a választási kampányát az elmúlt 9 évben elért eredményekre alapozta, amelynek során a fő üzenete az volt, hogy az ő vezetésével „biztos kezekben a város”. Az elemző hozzátette, hogy Tarlós Istvánt nemcsak a Fidesz-KDNP szavazói tartják alkalmas városvezetőnek, hanem a bizonytalanok és az ellenzéki szimpatizánsok jelentős része is.

Karácsony Gergely ugyanakkor alulmaradt az alkalmassági versenyben, a kampány során nem javult a mutatója, amit az elemző azzal indokolt, hogy a kampánya átgondolatlan volt. A „vegyük vissza Budapestet”, a „Budapest legyen zöld és szabad” kampányszlogenek értelmezhetetlenek voltak a választók többsége számára, azok nem találkoztak a valóságérzékelésükkel – mutat rá az elemző. Hozzátette: ennek például az az oka, hogy a fővárosban az elmúlt 9 évben soha nem látott parkfejlesztések, faültetések valósultak meg, „ráadásul nehéz azt mondani a városra, hogy ne lenne szabad, amikor a Budapest Pride-on a szexuális kisebbségek a balliberális városvezetés időszakával ellentétben kordonok nélkül tudtak vonulni vagy például a budapesti Maccabi Európa Játékok során a zsidó sportolókat – más nyugat-európai nagyvárossal ellentétben – semmilyen atrocitás nem érte”.

Az elemző szerint az is Karácsony Gergely alkalmatlanságát mutatja, hogy a kampánya során kerülte a zuglói polgármesterségét firtató kérdéseket, amivel azt sugallta, ő is elismeri, hogy az elmúlt 5 éves városvezetése sikertelen volt. Jelentősen rontottak az esélyein a körülötte kialakult sorozatos botrányok is: a zuglói parkolási botrány, a Karácsony-hangfelvétel, illetve a kispesti korrupciós ügyekről szóló felvételek.

Felidézi, hogy 2014-ben hat olyan fővárosi kerület volt, ahol nem a Fidesz-KDNP polgármester-jelöltjei győztek. Ezek közül legalább kettőt – a XX. és a XXIII. kerületet – elveszthet az ellenzék – áll az elemzésben. Az ellenzék hét olyan kerületet szokott megnevezni, ahol jelenleg kormánypárti polgármester van, de éreznek esélyt arra, hogy az ő jelöltjük győzzön októberben. Ugyanakkor az elemzés megítélése alapján még ha a billegőnek számító kerületek többségét megnyernék, akkor sem lenne meg a többségük a Fővárosi Közgyűlésben, vagyis az 1 749 734 népességű Budapest lakosságának felét nem érné el az általuk irányított kerületek lakossága. A XXI. Század Intézet szakértői becslése szerint így „jó eséllyel a Fővárosi Közgyűlés is kormánypárti többségű marad” – olvasható a dokumentumban.

Mindez annak köszönhető, hogy az úgynevezett inkumbens hatás a regnáló polgármestereket erősíti, a hivatalban lévő kormánypárti polgármesterek támogatottsága magasabb a Fidesz-KDNP támogatottságánál – tartalmazza az elemzés.

A címlapfotó illusztráció.