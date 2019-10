Az óbudai polgármester folytatná a közösségépítést a civil szervezetekkel

Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje megválasztása esetén tovább folytatná az önkormányzat és a kerületi civil szervezetek együttműködésére épülő közösségépítést.

Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer Fidesz-KDNP-s polgármestere (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Bús Balázs szerdán budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, legalább tíz évre visszamenőleg nagyon jó együttműködés alakult ki a kerületben a civil szervezetek és az önkormányzat között. Csak 2018-ban 177 civil szervezetet kapott összesen 435 millió forintos támogatást az önkormányzattól.

Közölte, civil irodát és házat működtetnek, és civil kerekasztalt is létrehoztak. Jóformán nincs olyan kerületi civil szervezet, amelyet az önkormányzat ne támogatna – jegyezte meg Bús Balázs, aki példaértékűnek minősítette az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködését.

Kitért arra is, hogy az együttműködés keretében indították el a közösségi tervezést is, amelyben a civil szervezetek mellett nagyon sok kerületi lakos vett részt. Éves szinten 200-300 millió forintot biztosítanak a költségvetésben azon javaslatok, ötletek megvalósítására, amelyek az óbudaiaktól érkeznek a Közel az emberekhez elnevezésű kezdeményezés keretében – mondta Bús Balázs.

Kijelentette: a jövőben is arra törekszenek majd, hogy a „döntéshozatalban is aktívabban részt vegyen a civil vélemény, a civil gondolat”. Ezért is kért fel civil szervezeti vezetőket, hogy vegyenek részt civil jelöltként a vasárnapi önkormányzati választáson és munkájukkal segítsék majd az önkormányzat működését – mondta el Bús Balázs.

Hangsúlyozta: közösségépítést civilek nélkül nem lehet megvalósítani.

A sajtótájékoztatón részt vett három civil szervezeti vezető, aki a Fidesz-KDNP támogatásával indul a választáson. Varga József, az Elveszett Állatok Alapítvány elnöke elmondta, hogy az állatvédelem mellett óvodákban és iskolában végeznek ismeretterjesztő tevékenységet a környezetvédelem területén. Sinkó Andrea, az Óbudai Wellnes és Diáksport Egyesület elnöke azt közölte, hogy jelenleg 160 aktív versenyzőjük van, többen a versenyaerobik magyar válogatottjának tagjai, és három-négyszáz óbudai gyermeket segítenek a sportos és egészséges életmódban. Gyepes Ádám, a Római Sportegyesület társvezetője elmondta, hogy az egyesületből több olimpikon, Európa-bajnok került ki, és évente több száz gyermek tanul meg náluk úszni.