A zuglói gazdálkodás is Karácsony Gergely alkalmatlanságát bizonyítja Kocsis Máté szerint

Zugló gazdálkodása is Karácsony Gergely, ellenzéki főpolgármester-jelölt alkalmatlanságát bizonyítja – hangsúlyozta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője és budapesti elnöke szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

Cikkünk frissült.

A kormánypárti politikus azt mondta, hogy a budapesti választóknak egyszerű döntést kell hozniuk vasárnap: alkalmas vagy alkalmatlan jelöltet választanak a főváros élére.

Kocsis Máté azt kérte, a választók tegyék fel a kérdést, érdemes-e Budapest élére olyan embert ültetni Karácsony Gergely személyében, aki arra is alkalmatlan, hogy egy kerületi önkormányzatnál rendet tartson.

A frakcióvezető utalt Karácsony Gergely szerdai interjújára, amelyben világossá tette, hogy felidegesíti, ha Zugló pénzügyeiről kell beszélnie. Kocsis Máté azt mondta, ezt meg is értik, hiszen önszántából nem válaszolt a kintlevőségekre vonatkozó kérdésekre sem, a kifizetetlen számlákról szóló adatigényléseket pedig rendre figyelmen kívül hagyja.

Csak kipréselni lehetett a korábban a transzparenciáért hangoskodó Karácsony Gergely önkormányzatából az adatok egy részét – mutatott rá a fideszes politikus. Megjegyezte: még itt is bürokratikus trükkökhöz folyamodott, hiszen azokat az eseteket, amikor még nem született döntés, előkészítő anyagoknak minősítették, és nem engedték meg a hozzáférést.

Így a mai napig tisztázatlan, hogy Zuglónak mekkora a kintlevőségi állománya, és Karácsony Gergely a kerület adósságával összefüggésben is valótlanságot állít – mondta. Mindenki tudja, és képviselőtestületi anyagok is bizonyítják, hogy Zugló egy 2 milliárdos hitelkeretből „tengődik” egyik napról a másikra – mutatott rá Kocsis Máté, hozzátéve: ha valaki hitelkeretből él, annak van adóssága.

További valótlanságként említette a frakcióvezető Karácsony Gergely azon állítását, miszerint Tarlós István adóssággal adta át korábban a harmadik kerületet utódának.

Kocsis Máté példátlannak nevezte egy kerület életében, hogy volt olyan pillanat, amikor a zuglói önkormányzat számláján mindössze 50 millió forint volt. Eközben a 2019-es költségvetés tervezésekor az egyensúlyt úgy határozták meg, hogy 2,9 milliárdos ingatlanvagyon értékesítését is beszámították.

Ez önmagában is megkérdőjelezhető, hiszen a működéshez a vagyont élik fel, ami hosszú távon sem meggondolt és óvatos lépés – értékelt Kocsis Máté. Kitért arra is: a 2,9 milliárd forintnak a 10 százaléka sem folyt be idáig, és várhatóan a költségvetési egyensúlyhoz 2,5 milliárd fog hiányozni.

Eközben például a közterületek karbantartásáért felelős cégeknek 150-150 millió forinttal tartozik Zugló – említett egy példát.

Egyedülállónak nevezte azt is, hogy adósságrendezési eljárást indult a kerülettel szemben.

Az sem világos – folytatta Kocsis Máté –, hogy azok az alapítványok és civil szervezetek, amelyekről Karácsony Gergely szívesen beszél a nyilvánosság előtt és akikkel márciusban a költségvetés terhére támogatási szerződést kötöttek, a vállalt összeget miért nem kapták meg.

Kitért továbbá arra, hogy Zugló az elmúlt években Karácsony Gergely polgármestersége alatt 2,5 milliárdos külső forrást hagyott elveszni, vagy mert elügyetlenkedték a pályázatokat, vagy megkapták ugyan a forrást, de vissza kellett végül fizetni.

Emlékeztetett a parkolási ügyekre is, ezekről egész Budapest tud, de magyarázatot a mai napig nem kaptak arra, miért kell naponta egymillió forintot pluszban a zuglói parkolásba betenni. Az pedig hab a tortán, hogy azt az előterjesztést, amelyet Karácsony Gergely is megszavazatott a zuglói parkolás ingyenessé tételéről, a mai napig nem hajtották végre – mondta.

Kocsis Máté szerint felvetődik, ha olyan jól mennek a dolgok Zuglóban, mint Karácsony Gergely azt sugallni próbálja, akkor miért titkolja el az adatokat, miért kell az eljárásokat végig vinni, hogy ezeket az ügyeket megismerjék az emberek. Ha olyan kiváló munkát végzett, a kampánya miért nem erről szól? – tette fel a kérdést a fideszes politikus.

