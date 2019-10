Nyomozás indulhat a napokban nyilvánosságra került kispesti hangfelvételek miatt. A NAV vizsgálja a költségvetési csalás gyanúja miatt érkezett feljelentést. A felvételen százmilliós vagyonokról, kerületi pénzek visszaosztásáról, valamint túlszámlázásokról beszél egy férfi, aki a HírTV szerint egy baloldali önkormányzati képviselő, és indul vasárnap is a Momentum, a DK, az MSZP és a Párbeszéd jelöltjeként. Lackner Csaba nem cáfolta, hogy ő van a felvételen – hangzott el az M1 Híradóban.

Múlt hét pénteken kerültek nyilvánosságra az első kép- és hangfelvételek a kispesti szocialistákról. Az egyiken Lackner Csaba, aki most az ellenzéki összefogás kispesti képviselőjelöltje, arról beszél, hogy aki igazán ügyes, az még kerületi képviselőként is meg tud keresni évi 100 millió forintot.

„Vannak olyan emberek, akik a kerületi politikában is azt mondják, hogy ha te évente nem keresed meg a százmillió forintot, akkor hülye vagy. És az is igaz, hogy aki jól csinálja, az igazából nem a büdzséből veszi el, hanem olyan emberekkel köt szerződést, meg olyan eladások vannak, ahonnan a külső vállalkozóktól jön vissza” – mondta Lackner Csaba MSZP-s ellenzéki képviselő-jelölt a hangfelvételen.

Lapinformációk szerint Lackner Csabát fel is jelentették

A Magyar Nemzet információ szerint Lackner Csabát egy vállalkozó nemrég fel is jelentette, mert azt állítja, hogy a szocialista képviselő-jelölt kétmillió forintot tett zsebre a kerület egyik terének felújításából.

A lap birtokába egyébként több olyan számla is került, amelyek azt bizonyíthatják, hogy a kispesti közbeszerzéseken induló cégek úgy szereznek extraprofitot, hogy túlárazzák a munkákat, a szálak pedig a szocialista érdekkörökben futnak össze.

Közben az is kiderült, hogy a kispesti szocialisták ügyleteinek központi szereplője a Krinyónak becézett Kránitz Krisztián, a kerület vagyonkezelője, akivel – a felvételeken elhangzó állítások szerint – egy idő után az lett a baj, hogy túl sok pénzt követelt magának a különböző üzletekből.

Pénzek visszaosztásáról beszélt Lackner

Lackner Csaba egy olyan esetről is beszélt, amikor nemcsak a Krinyó néven emlegetett férfinak, hanem vélhetően a szocialista polgármesternek, Gajda Péternek is kellett pénzt visszaosztania. Majd az is kiderült, hogy Kránitz Krisztián azzal haragíthatta magára a szocialistákat, hogy nem osztott nekik vissza a pénzekből, például Burány Sándornak, az MSZP-s országgyűlési képviselőnek sem.

A Magyar Nemzet most egy olyan felvételt is nyilvánosságra hozott amelyen az MSZP-s Lackner Csaba arról panaszkodik, hogy Kránitz Krisztián barátnője egy alkalommal megfenyegette őt és az ellenzék közös polgármester-jelöltjeként induló Gajda Pétert, hogy nyilvánosságra hozza az ügyeiket.

Karácsony szerint a felvételek semmit sem bizonyítanak

Karácsony Gergely a kispesti ügyek kapcsán arról beszélt: a felvételek semmit sem bizonyítanak.

„Az égadta világon semmit nem bizonyít, mert például nem tudjuk, hogy ki beszél rajta.”

Ugyanezt mondta Gajda Péter, kispesti polgármesterjelölt is, aki azt állította, nem tudja beazonosítani a felvételek szereplőit. Lackner Csaba kispesti szocialista képviselő ellenben beismerte, hogy az ő hangja hallható a felvételeken, bár szerinte azt manipulálták.

A hangfelvételek nyilvánosságra kerülése után egy magánszemély feljelentést tett az ügyben, költségvetési csalás gyanúja miatt. A feljelentést a Fővárosi Főügyészség a Nemzeti Adó és Vámhivatal Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságára továbbította.

Az M1 kérdésére a NAV megerősítette, hogy a feljelentés megérkezett hozzájuk, és jelenleg vizsgálják annak tartalmát. A hivatalnak erre három napja van.

A címlapfotó illusztráció.