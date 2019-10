Egymást jelentik fel az ellenzéki képviselők Karácsony Gergely kiszivárgott felvétele miatt

Továbbra is hazugságnak tartja az MSZP-s Tóth Csaba, Zugló parlamenti képviselője, hogy megfenyegette volna Karácsony Gergely családját. A szocialista politikus – elmondása szerint – már több tucat helyreigazítási kérelmet küldött ebben az ügyben a sajtónak. Csakhogy éppen Karácsony Gergely, baloldali főpolgármester-jelölt beszélt szocialista lopásokról és arról, hogy többször is megfenyegették a családját. Várnai László, független zuglói polgármester-jelölt szerint korábban már neki is panaszkodott erre Karácsony Gergely – hangzott el az M1 Híradóban.