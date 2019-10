Újabb részletek derültek ki a szocialista vezetésű kispesti önkormányzat botrányairól

Még a politikai életben is különösnek számító magyarázattal védekezik Gajda Péter, Kispest polgármestere és Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt a kispesti videóbotrány miatt. Napok óta azt állítják, hogy nem ismerik fel azt a férfit, aki 100 milliós vagyonokról, kerületi pénzek visszaosztásáról és a mutyik miatt kialakult MSZP-n belüli csatákról beszél egy felvételen. A Hír TV szerint Lackner Csaba önkormányzati képviselő látható a videón, aki a mostani választáson is indul a Momentum, a DK, az MSZP és a Párbeszéd támogatásával. Lackner Csaba nem cáfolta, hogy ő lenne a videón. Gajda Péter és Karácsony Gergely mégsem ismerte fel – közölte az M1 Híradója.

„Milliókat tett ki a zsebéből” – többek közt ez is hallható azon a hangfelvételen, amelyen a Hír TV szerint a szocialista Lackner Csaba beszél. A tv birtokába jutott hanganyagon a kispesti képviselő azt ecseteli, hogy egy üzlet után mennyit oszthattak vissza a szocialista Gajda Péter polgármester által irányított kerület vezetőinek és a bizalmi körnek.

A pénzek körüli ügyletek egyik főszereplője – Lackner Csaba mellett – a Hír TV szerint az a Somogyi László, akinek a felesége szintén önkormányzati képviselő, és a férfi építőipari cégei sorra kapták a milliós megbízásokat Kispesten. A felvétel szerint Somogyi László egyszer nem akarta visszaosztani a pénzt a kerületi vagyonkezelő vezetőjének, Kránitz Krisztiánnak. A hanganyag szerint azonban meggondolta magát, mert félt, hogy többet nem kapnak megbízást az önkormányzattól.



A hangfelvételen beszélgetők szerint az ügylet harmadik szereplőjének, a kerületi vagyonkezelőt vezető, Krinyó néven is emlegetett Kránitz Krisztiánnak „Mr. 40 százalék” volt a gúnyneve. A férfit a Hír TV információi szerint a jelenleg is MSZP-s országgyűlési képviselő Burány Sándor mentorálta, és bár korábban Kránitz Krisztián is szocialista önkormányzati képviselő volt, idén éppen mohósága miatt nem jelölték újra.

Közben Lackner Csaba a felvételen egy olyan esetről is beszél, amiből kiderül, hogy nemcsak Krinyónak, hanem vélhetően a polgármesternek is nagyobb összeget kellett visszaosztania.

Lackner Csabáról a Hír TV egy videófelvételt is nyilvánosságra hozott, amelyen a Hír TV szerint a szocialista politikus látható, amint fehér por adagolása közben korrupciós ügyletekről beszél. A politikus és Gajda Péter polgármesterjelölt is indulnak vasárnap Kispesten Karácsony Gergely közös ellenzéki csapatában.

Ennek ellenére sem Karácsony Gergely, sem pedig Gajda Péter nem ismerte fel Lackner Csabát a videón. Gajda Péter közösségi oldalán vasárnap azt írta, a felvételek szereplői általa beazonosíthatatlan és ismeretlen emberek.

Lackner Csaba kispesti szocialista képviselő viszont magára ismert és közösségi oldalán kezdett magyarázkodásba. Azt ugyan nem cáfolta, hogy az ő kezében volt a fehér por, de azt írta, hogy szerinte manipulálták a felvételeket, és a szájába adtak olyan állításokat, amelyeket sohasem mondott. A bejegyzést később törölhette, a szöveg vasárnapra eltűnt a közösségi oldaláról.