Nagy Gábor Tamás folytatná a közösség- és városépítő tevékenységét

Nagy Gábor Tamás, az I. kerület 21 éve regnáló polgármestere, a Fidesz-KDNP polgármester-jelöltje azt ígéri, hogy megválasztása esetén töretlen erővel folytatják az eddigi közösség- és városépítő tevékenységüket.

Nagy Gábor Tamás hétfőn az elmúlt 21 év eredményeiről számot adó kiadványt bemutató, a budai váralagút felett lévő teraszon tartott sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, hogy messze nem értek a munkájuk végére, nagyon sok tervük van a jövőre nézve, s erről szól a választási programjuk.

Sorra véve az eredményeket elmondta: a kerületben megújultak a városközpontok, elsőként a Corvin tér, ahol felújították a Hagyományok Házának helyet adó hajdani Budai Vigadó épületét is. A budai Vár műemlék házainak felújítására a 21 év alatt közel 12 milliárd forintot költött az önkormányzat.

Az eredmények közül számára a „legfontosabb érzelmi kérdés” a Várkert Bazár rendbehozatala volt – jelentette ki a polgármester, majd elmondta, nagyon büszke arra, hogy meg tudták győzni a kormányt arról, hogy ne privatizálja, ne hagyja sorsára az épületet, hanem kormányzati és európai uniós források bevonásával hozzák rendbe. Ezzel párhuzamosan elkészült a Mátyás-templom, a Szentháromság tér, valamint a vári kövezetek felújítása – közölte.

Nagy Gábor Tamás kiemelte: a Budavári Önkormányzat a városfejlesztésen túl „mindig nagyon sokat tett azért, hogy az itt élők biztonságban és kényelemben élhessenek” – jelentette ki Nagy Gábor Tamás, hozzátéve, hogy a kerület lakóinak könnyen elérhető és magas színvonalú egészségügyi szolgáltatásban legyen részük.

Mint mondta, a kerület méltán lehet büszke a szociális ellátórendszerére is. Példaként említette, hogy az egyedül élő időseknek jelzőrendszeres házi segítségnyújtási is rendelkezésére áll.

Nagy Gábor Tamás kitért arra is, hogy az önkormányzatnak egy sor olyan kezdeményezése volt, amelyek előbb-utóbb eljutottak más kerületbe és más döntési szintekre is. Elsőként vették fel a küzdelmet a fővárost korábban elborító graffitikkel szemben, tiltották ki a játszóterekről és sportpályákról a dohányzást, valamint az elsők között ösztönözte az I. kerületi önkormányzat az elektromos közlekedési eszközök használatát.

A polgármester elmondta azt is, hogy a kiadványban szerepelnek olyan fotók is, amelyek megmutatják, hogy milyen állapotban volt a kerület akár 10-15 évvel ezelőtt. A sajtótájékoztató helyszíne is „emblematikus”, ugyanis hosszú évek erőfeszítésének eredménye, hogy – végül, a műemlékvédelmi hatóságot meggyőzve – korlát került a váralagút tetejére. Ez a terület is elhanyagolt volt, a figyelmeztető táblák és a drótkerítés ellenére sokan könnyelműen kimásztak a párkányra, és az évek során tizenkét ember halt meg úgy, hogy lezuhant.

