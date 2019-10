Magabiztos és stabil Tarlós István 13 százalékos előnye

A biztos szavazók körében Tarlós István főpolgármester, a Fidesz–KDNP jelöltje 53 százalékon, Karácsony Gergely, az ellenzéki összefogás jelöltje 40, Puzsér Róbert, az Állampolgárok a Centrumban Egyesület jelöltje 7 százalékon áll. Berki Krisztiánnak jelenleg nincs azonosítható szavazótábora – derült ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából.

A közvélemény-kutatási adatok ellenére éles küzdelem várható a célegyenesben. A Párbeszéd politikusa, Karácsony Gergely esetében ez a választás ugyanis a túlélésről is szól. Az intézet kutatása arra is rávilágít, hogy a kampánytémák sok helyen nem a helyiek ügyeiről, hanem a nagypolitikáról szólnak.

Tarlós István főpolgármester (Fotó: MTI/Mónus Márton)

A fővárosban, az ellenzék kommunikációjában a helyhatósági választást úgy tünteti fel Karácsony, mintha a nyertes főpolgármester pozíciója egyenértékű lenne a miniszterelnökével, azaz

mintha vetélytársa nem Tarlós, hanem Orbán Viktor lenne.

A reprezentatív kutatás ötszáz fő telefonos megkérdezéséből állt össze Budapesten – ismertette a felmérés részleteit Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában. Elmondta, az egy héttel ezelőtt készült közvélemény-kutatással összehasonlítva, az eredményekből kiderül, hogy a Karácsony Gergelyről kiszivárogtatott hangfelvételnek rövid távú hatása következett be.

Puzsér Róbert erősödött

Szerinte ennek is köszönhető, hogy a múlt heti adatokhoz képest Tarlós István és Karácsony Gergely megítélése, támogatottsága is csak hibahatáron belüli mértékben változott. Az egy héttel ezelőtti kutatásban Tarlós Istvánnak 56, Karácsony Gergelynek pedig 38 százalékot jósoltak. Puzsér Róbert a számokat tekintve erősödött, hét százalékot szerezne az intézet felmérése alapján.

Kiemelte, a Nézőpont Intézet kutatása a választani tudó szavazókon belül készült, és nem foglalja magába a bizonytalan szavazókat. Tóth Erik elmondta, ilyenkor szakértői becslésekkel korrigálnak az egyes intézetek. Hozzátette, a Nézőpont Intézet is készít majd szakértői becslést a bizonytalan és rejtőzködő voksolókról, annyit azonban elmondott, hogy ez a csoport általában az ellenzék jelöltjeire szavaz.

Hangsúlyozta, ennek ellenére

a 13 százalékos szavazatelőny Tarlós István számára magabiztos állás,

ugyanakkor a választási verseny a különbségtől függetlenül meglehetősen szoros. Megjegyezte, ami itt kulcsszerepet játszik majd a kampány utolsó hetében, az a mobilizáció és a mozgósítás hatékonysága.Az elmúlt években a közvélemény-kutatások megfelelő pontossággal, jó arányban tudták előre jelezni a választások végeredményét – mondta Lánczi Tamás politológus. Néhány százalékos eltérés mindig tapasztalható volt, ez azonban a választások várható kimenetelén nem változtatott. Egyetért azzal az állásponttal, mely szerint Tarlós 13 százalékos előnye valóban meggyőző, ehhez hasonló adatokat mutatnak más intézetek közvélemény-kutatásai is.

Karácsony jövője

Tóth Erik arról is beszélt, hogy a kutatás foglalkozott Karácsony Gergely jövőjével is arra az esetre, ha vereséget szenved a választáson. Ez alapján a budapestiek 25 százaléka úgy véli, hogy továbbra is a budapesti politikával kellene foglalkoznia, míg 11 százalékuk szerint inkább országos ügyekkel, ugyanakkor a megkérdezettek 48 százaléka szerint vissza kellene vonulnia a politikától, esetleg újra szakmájában, szociológusként kellene elhelyezkednie.