Védekezés és támadás az újabb kiszivárgott ellenzéki felvétel miatt

Magyarázkodásba kezdtek a tegnap nyilvánosságra került kispesti videó szereplői. A felvételen arról van szó, hogyan lehet több száz milliós vagyonokat keresni a kerületi politikában. A Hír TV szerint Lackner Csaba látható a videón, aki eddig is önkormányzati képviselő volt, és elvileg jövő héten is indul a baloldali pártok támogatásával. A kerületet 13 éve irányító MSZP-s Gajda Péter, és a baloldal idei budapesti fő-jelöltje, Karácsony Gergely is azzal próbált védekezni, hogy ők nem ismerték fel a videón Lackner Csabát. Ami azért különös, mert a főszereplő nem cáfolja, hogy ő van a felvételen – hangzott M1 Híradójában.