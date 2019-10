Nyílt levelet írt Karácsony Tarlósnak

Karácsony Gergely zuglói polgármester, ellenzéki főpolgármester-jelölt csütörtökön nyílt levelet írt Tarlós István főpolgármesternek. Ezt változtatás nélkül közöljük.

Tisztelt Főpolgármester Úr!

Tovább bővült azon témák sora, amelyeket nekünk, kettőnknek nyilvános vita keretei között kell megbeszélnünk.

Az Ön érdekében folytatott választási kampányt hányingerkampánnyá zülleszti pártja, a Fidesz. Ön pedig cinkos hallgatással, képmutató értetlenséggel veszi tudomásul, hogy bűncselekmények sorozatát követik el az Ön támogatói.

Mert ellenzéki párt elnökségi ülését lehallgatni, jelöltjét megfigyelni: bűncselekmény.

Hazug plakátokat közpénz felhasználásával terjeszteni: bűncselekmény.

Hazug váddal rendőri erővel fellépni ellenzéki kampánycsapat ellen: bűncselekmény.

Hivatali autóval asszisztálni azoknak, akik az ellenzék plakátjait letépik: bűncselekmény.

Ellenzéki pártirodát megrongálni: bűncselekmény.

Ellenzéki politikusokat és kollégáikat hazug vádakkal lejáratni: bűncselekmény.

Mindez a Fidesz szégyene, de mivel ezen bűntetteknek Ön a haszonélvezője, ezért elsősorban az Ön szégyene.

Tartozik azzal a budapestieknek, hogy világosan elmondja álláspontját pártja, a Fidesz bűnben fogant hányingerkampányáról.

Erre is jó alkalom lenne kettőnk vitája, miként arra is, hogy végre megtudjuk, a lejáratásban merül ki az Ön kampánya, vagy van programja is Budapest jövőjéről, a budapestiek életéről.

A vitára továbbra is készen állok.

Budapest, 2019. október 3.

Karácsony Gergely