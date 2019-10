Átláthatóságot akar Békéscsaba ellenzéki polgármesterjelöltje

A teljes átláthatóság és a nyilvánosság megteremtését tűzte ki célul Miklós Attila, aki Békéscsabán az MSZP, az LMP, a Liberálisok és a Szolidaritás Szakszervezet színeiben indul a megyei jogú város polgármesteri székéért. A jelölt erről a programismertető fórum előtt nyilatkozott.

Elmondta, Békéscsaba mind a 12 egyéni választókerületében állítottak jelölteket, és az eddigi konzultációk alapján azt erősítették meg a polgárok, hogy városrészenként más a megoldandó feladat. A négy jelölő szervezet polgármesterjelöltje és városi listájuk vezetője ugyanakkor úgy véli, van néhány olyan közös probléma, ami városi szinten igényel megoldást, ezért a programjában ezekre több vállalást is tett.

Az átláthatósággal és a nyilvánosság megteremtésével kapcsolatban például kiemelte: ha minden döntésről, és annak előzményeiről értesül a lakosság, akkor az már önmagában megakadályozza a „mutyizást”.

Fontosnak mondta, hogy a város szimbólumának számító kolbászfesztiválra, legalább egy napra ingyen léphessenek be a helyiek, ezzel is támogatva kikapcsolódásukat. Szerinte rengeteg egyéb kulturális akcióval is lehetne növelni Békéscsaba idegenforgalmát.

Közölte, vállalásuk szerint a helyiek évente egyszer ingyenesen használhatnák a város strandfürdőjét, továbbá szorgalmazzák azt is, hogy a fiatalok számára elérhetőbb legyen a többi uszoda is, hogy minél hamarabb megtanuljanak úszni. Miklós Attila elmondta, a 65 évnél idősebb, egyedülálló nyugdíjasok számára ingyenessé tennék a szemétszállítást.

A polgármesterjelölt a helyi családokat azzal segítené, hogy az önkormányzat által évtizedek óta működtetett nyári napközis táborban térítésmentessé tennék az étkeztetést.

Elmondta, egy úgynevezett okosváros programban olyan elektronikus hálózatot építenének ki a városban, amelynek segítségével a polgárok, a kisközösségek, a civil szervezetek időben be tudnának kapcsolódni a városi döntéselőkészítésbe, és ezzel is segíteni tudnák a helyiek véleményének megjelenítést a képviselő-testület döntéshozatalában.