Kövér László: Az ellenzék pártjai csatateret kívánnak csinálni az önkormányzatokból is

Az ellenzék pártjai úgy próbálják beállítani az önkormányzati választásokat, mintha az az országos politika hatalmi pozícióikért folyó, egyfajta polgárháború egy állomása lenne – erről Kövér László, az Országgyűlés elnöke beszélt kedden a Fidesz-KDNP országjárásának vésztői állomásán.

Csatateret kívánnak csinálni az önkormányzatokból is, ami nem hogy hibás felfogás a demokrácia szempontjából, hanem kifejezetten felelőtlen az adott településen élők szempontjából – mondta a házelnök a fórumot megelőző sajtótájékoztatón.

Mi azt szeretnénk a magunk, azaz a központi kormányzat részéről bemutatni, beleértve az Országgyűlést is, hogy eddig is partnerei voltunk az önkormányzatoknak és ezután is partnerei kívánunk lenni – jelentette ki.

Kövér László hozzátette: természetesen csak azoknak tudunk a partnerei lenni, akik bennünk nem ellenséget, hanem legalábbis jó szándékú segítőt, sőt esetleg barátot látnak. Könnyebb annak eljutni hozzánk, akinek megvan a telefonszámunk, mint akinek először magában kell legyűrnie a bizalmatlanságot – tette hozzá.

Az Országgyűlés elnöke a helyi választásokról szólva azt emelte ki, hogy nem egy országos politikusnak kell helyben megmondania, hogy mik a problémák és hogyan kell azok között rendet teremteni.

Ezt a helyi embereknek kell eldönteniük, mi pedig tudunk adni egy olyan országos képet, amelybe beilleszthető az adott település fejlesztése, esetleges problémái – mondta, hozzátéve: hiszen mégsem 3200 független önkormányzat, pontosabban „kis köztársaságnak” a vezetőit választjuk meg, hanem egy ország önkormányzatainak a vezetőit, akiknek majd együtt kell működniük a következő időszakban is a kormánnyal.

<< Vissza