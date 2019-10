Karácsony Gergely 20 ezer forint fűtési támogatást adna az időseknek és a nagycsaládosoknak

Fűtési szezononként húszezer forintot kapnának a nyugdíjasok és a rászoruló nagycsaládosok a fővárostól – tett ígéretet Karácsony Gergely kedden Budapesten, sajtótájékoztatón az idősek világnapján.

Az ellenzéki pártok főpolgármester-jelöltje, Zugló polgármestere az V. kerületi Széchenyi István téren, a főváros egyik legidősebb, kétszáz éves akácfája előtt azt mondta, biztonságos és méltányos Budapestet szeretne, olyat, amely nemcsak a választási évben, nemcsak az idősek világnapján, hanem az év minden napján segíti az időseket.

Szerinte a Fidesz mindig választási évben jön rá, hogy vannak idős emberek, akik támogatásra szorulnak. Holott „az Erzsébet-utalványok osztogatása” fideszes elődjének, Papcsák Ferenc polgármesternek sem jött be 2014-ben, hiszen abban az évben Zuglóban a Fidesz minden választást elveszített – tette hozzá.

Karácsony Gergely elmondta, büszke arra, hogy egy olyan kerület polgármestere, amelyik minden fővárosi kerületnél többet költ szociális kiadásokra. Az egyik legnépszerűbb és a legnagyobb összegű támogatásként említette a hatezer forintos fűtési támogatást, amelyet minden fűtési szezonban megkaphatnak a zuglói nyugdíjasok.

Közölte, ennek mintájára valósítaná meg a kerületekkel közösen a 20 ezer forintos fővárosi fűtési támogatást. Ígéretet tett arra is, hogy a kerületekkel összefogva „talpra állítják” a budapesti egészségügyi alapellátást. Hozzátette: erősíteni kell a prevenciót is, ahogy arra Zuglóban az Egészségfejlesztési Irodával kísérletet tettek.

Elmondta, az időseknek nagyon fontos a közbiztonság, Zuglóban pedig amióta ő a polgármester, 48 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma, mert az önkormányzat sok eszközzel támogatta a rendőrséget, a polgárőrséget, a kerületi rendészetet.

Karácsony Gergely számos kérdést kapott a múlt héten nyilvánosságra került hangfelvételről, amelyen szocialista politikusokat bírál. Megerősítette, hogy a Párbeszéd elnökségi ülésein készült a felvétel, amelyet manipulatív módon összevágtak, Mach Péter és Erőss Gábor elnökségi tag hangját lehet azon hallani. A feljelentést a nap folyamán megteszik az ügyben – közölte.

A jelölt azt is megerősítette, hogy az ő hangja van a beszélgetéseken, de abban nem biztos, hogy a válaszok, amiket adott, azokra a kérdésekre érkeztek, amelyek szerepelnek a hanganyagban. Beszámolt arról is, hogy az elmúlt időszakban többször is követték, és ez közszereplők esetében is bűncselekménynek számít.

Karácsony Gergely közölte, szövetségesei valamennyien azt gondolják, hogy a Fidesz áll az ügy mögött, amely nem szól másról, mint hogy megbontsa az ellenzéki egységet. Ezer százalékig biztos benne, hogy a hangfelvételt nem valamelyik párttársa készítette – tette hozzá.

Volt kérdés arról is, hogy Zugló pert vesztett és nyilvánosságra kell hoznia a kerület kintlévőségeit. A polgármester azt mondta, a per tárgya az, hogy egy 2700 oldalas kintlévőségi lista alapján kiadják a személyi adatokat. Nem a kintlévőségek összegével kapcsolatban van a jogvita – hangsúlyozta, megjegyezte: a listán jellemzően magánszemélyek szerepelnek, így az adatok kiadása személyiségi jogi szempontból vitatható.

Kérdezték arról is, hogy Papp Imre, a kerület jegyzője sajtóhírek szerint a Demokratikus Koalíciónak köszönheti posztját. Karácsony Gergely a leghatározottabban visszautasította ezt. Közölte, kizárólag az ő személyes döntése, illetve szakmai döntés volt a kinevezése. Elmondta, hogy Papp Imrével régóta van munkakapcsolatban, ő Magyarország egyik legismertebb közjogi szakértője.

Megismételte azt is, hogy várja vitára Tarlós István főpolgármestert.

A kampány durvulását firtató kérdésre közölte: állják az ütéseket, de nem áll módjuk viszonozni azokat, mert nem fér bele az értékrendjükbe. Ha Tarlós István etikus kampányt szeretne, álljon ki vitatkozni, ezzel hozzájárulhat ahhoz, hogy az indulatok helyett az érvek csatája döntsön a választáson – mondta.

Kifogásolta, hogy egyes médiumok úgy számoltak be egyik sajtótájékoztatójáról, hogy a sajtó elől a WC-re menekült, miközben ő az alagsoron keresztül távozott a fideszes Riz Levente polgármester temetésére.