Gulyás: Magyarország önbizalmában és jövőképében egyaránt megerősödött

A Miniszterelnökséget vezető miniszter értékelése szerint a mögöttük hagyott kilenc év az ország rendszerváltoztatás utáni történetének legsikeresebb időszaka. Gulyás Gergely a Fidesz vasárnapi tisztújító kongresszusán, Budapesten kiemelte: Magyarország önbizalmában, gazdaságában, biztonságában és jövőképében egyaránt megerősödött.

Gulyás Gergely az ország helyzetéről szólva úgy fogalmazott: erősödő falvak, városok, Tarlós István főpolgármester és kerületi polgármesterei munkájának köszönhetően Budapest a dualizmus időszaka óta nem látott mértékben fejlődő, immár világszerte csodált főváros.

Arról is beszélt, hogy a Fidesz és szövetségesei bár távolról sem tökéletesek, számukra a kormányzás eszköz, megtisztelő lehetőség az ország szuverenitásának megőrzéséhez, a nemzeti szuverenitás megerősítéséhez, ahhoz, hogy utakat nyissanak a szabadságban a jólét felé.

Kiemelte: a kormányzásnak azok is a nyertesei, akik nem a Fidesz-KDNP-re szavaztak, és azok is, akik nem szeretik őket. Sőt az ellenzéki politikusok is, akiknek alkalmatlansága bármilyen nyilvánvaló, mégis sokkal kevésbé látványos ellenzékben, mint kormányon. Ellenzékből nem tudják csődbe vinni az országot, ami kormányon sikerült nekik – folytatta.

Ellenzékben szabadon tiltakozhatnak a kormány politikája ellen, mert tudják, nem ők vannak hatalmon, akik véresre verettek tüntetőket, szemeket lövettek ki azonosító szám nélküli rendőrökkel, hogy Gyurcsány Ferenc is ünnepnek érezhesse az 1956-os forradalom 50. évfordulóját. Úgy fogalmazott: „az ellenzék egységét ma a magyar Molotov-Ribbentrov paktum biztosítja, melyet 2018 után Gyurcsány Ferenc egyetlen momentum alatt megkötött a Jobbikkal”.

Rámutatott: az önkormányzati választáson az ellenzék nem polgármesteri és képviselői helyekben gondolkodik, hanem háborús hídfőállásokban. A „magyar Molotov-Ribbentrov paktum jelöltjei” a helyi közösségek szolgálata helyett politikai háborút akarnak.

A győzelem azon múlik, hogy a következő 14 napban megtesznek-e mindent azért, hogy mindenki figyelmét felhívják arra, a választás tétje nem a kormány sorsa, nem a parlamenti többség, hanem az országot alkotó városi, falusi közösségek békés fejlődése.