Orbán Viktor: Trócsányi „bűne”, hogy segített megvédeni az országot a migrációtól

Trócsányi László segített megvédeni Magyarországot a migrációtól, és most ezt „dörgölik az orra alá” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, miután előző nap az Európai Parlament jogi bizottsága összeférhetetlenséget állapított meg Trócsányi László biztosi pozíciója, valamint a Nagy és Trócsányi ügyvédi iroda tevékenysége között.

A kormányfő kitért: Trócsányi László korábbi igazságügyi miniszter nemzetközi tekintélyű jogtudós, tapasztalt diplomata, a legalkalmasabb ember arra, hogy az Európai Bizottság tagja legyen.

Ám „van neki egy bűne”, segített a kormánynak megvédeni Magyarországot a migrációtól, az ő segítségével alkották meg a jogszabályokat ahhoz, hogy senki se érkezhessen okmányok nélkül, szabálytalanul az ország területére – közölte a kormányfő.

„Ezt dörgölik most az orra alá”, de nem szemből támadnak, hanem egy „sunyi oldalvágást” tettek, és nem a szakmai, hanem a jogi bizottságban szavaztak ellene, pártalapon – mondta.

Közölte: csütörtökön beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság megválasztott elnökével, és abban maradt vele, hogy megvárják, amíg írásba adják a jogi bizottság véleményét.

„Van a zsebemben második, harmadik és negyedik megoldás” is – tette hozzá Orbán Viktor.

„Egy éles harc zajlik, és a következő években is zajlik majd az európai bevándorlásellenes és bevándorláspárti erők között, amit úgy is mondhatunk régi nyelven, hogy a jobboldal és baloldal között, és hát a baloldal az álnok és könyörtelen, kitartó, tehát nincs elveszett labda, ez a fajta középpályás a baloldal, addig mennek, amíg az ellenfél mozog, amíg egy újabb kiskaput nem találnak, ha kell, akkor a partvonalon kívülről hoznak segítséget, megbeszélik a bíróval, szóval mindent kitalálnak, ez egy nagy, nagy csata, amikor a baloldallal kell az embernek szembefordulnia, de hát mi se most jöttünk le a falvédőről, majd menni fog ez” – fűzte hozzá a kormányfő.