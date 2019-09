Kiszivárgott egy hangfelvétel – ez lehet Karácsony őszödi beszéde

Karácsony Gergely meglehetősen rossz viszonyban van saját szövetségesével, az MSZP-vel – ez derül ki egy most nyilvánosságra hozott hangfelvételből. Karácsony ezen egyebek közt arról beszél, hogy több közös ellenzéki jelöltet is alkalmatlannak tart, mint fogalmazott, semmi esélyük nyerni. Az is kiderül, hogy a főpolgármester-jelölt szerint az MSZP-t csak a hatalom érdekli. Zuglóról pedig azt mondta, hogy a szocialisták szét akarják lopni kerületet. Karácsony elismerte, hogy a hanganyagon ő hallható, ugyanakkor szerinte manipulatív felvételről van szó. Politikai elemzők Karácsony Gergely őszödi beszédéhez hasonlítják a kiszivárgott anyagot – közölte az M1 Híradója.