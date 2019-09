Kiszivárgott hangfelvétel: Gulyás szerint maffiaviszonyokra emlékeztető állapotok vannak a baloldalon

Karácsony Gergely meglehetősen rossz viszonyban van saját szövetségesével, az MSZP-vel – ez derül ki egy most nyilvánosságra hozott hangfelvételből. Karácsony ezen egyebek közt arról beszél, hogy több közös ellenzéki jelöltet is alkalmatlannak tart, mint fogalmazott, semmi esélyük nyerni. Az is kiderül, hogy a főpolgármester-jelölt szerint az MSZP-t csak a hatalom érdekli. Zuglóról pedig azt mondta, hogy a szocialisták szét akarják lopni kerületet.



Maffiaviszonyokra emlékeztető állapotok vannak a baloldalon – így reagált Gulyás Gergely a kiszivárgott hangfelvételre.

„Maffiaviszonyokra emlékeztető állapotok vannak a baloldalon. Ezeknek Karácsony Gergely is részese. Egészen elképesztő, hogy valaki öt évig volt polgármester valahol – adott esetben Zuglóban – és olyan mértékben alkalmatlan a város vagy a városrész vezetésére, hogy a legfontosabb mondat az, hogy ő oda már vissza sem mehet. És ezt semmiféleképpen nem javasolná. Szolidáris vagyok egyébként Karácsony Gergellyel, hogy a szocialisták megfenyegették a családját, saját elmondása szerint. Tehát ezek azok a viszonyok, amelyeket a magyar politikából úgy tűnik, teljes egészében kiiktatni nem sikerült” – fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

