Kilenc település közös térfigyelő központját adták át Dabason

Kilenc település közös térfigyelő operátorközpontját adták át csütörtökön a Pest megyei Dabason.

Pánczél Károly, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, hogy a több mint 170 kamerával összehangolt operátorközpontot Alsónémedi, Dabas, Gyál, Inárcs, Bugyi, Kakucs, Ócsa, Újhartyán és Hernád összefogásával hozták létre a dabasi rendőrkapitányság épületében.Hozzátette, hogy az összehangolt kamerákból 40 már rendszámfelismerő rendszerrel is rendelkezik. A dabasi központba bekötött kamerákkal a települések nemcsak a saját biztonságukat tudják fokozni, hanem a beérkező adatokat a szakemberek a bűncselekmények felderítésében is fel tudják használni – tette hozzá.

A Dabasi térségi térfigyelő központ operátori helyisége (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára arról beszélt, hogy 2010-hez képest 49,7 százalékkal csökkent mostanra Magyarországon az ismertté vált bűncselekmények száma. Emellett azoknak a kisebb bűncselekményeknek a száma is csökkent, amelyek a polgárok mindennapi életét keserítették meg; ez a megelőzési munkáknak, a térfigyelő rendszerek kiépítésének és a polgárőrség működésének is köszönhető – mondta.

A közbiztonság mára már mint gazdasági érték is megjelent – fogalmazott az államtitkár. Pogácsás Tibor beszélt arról is, hogy ritka a mostanihoz hasonló összefogás, és ennek minden bizonnyal lesz is eredménye a közbiztonság szempontjából.

(Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Hozzátette, hogy a Belügyminisztérium támogatja a hasonló közös kezdeményezéseket, de fontosnak tartják, hogy azok egységesített technikai rendszerekben működjenek.