Novák: Elismeréssel fogadták a magyar kormány családpolitikáját katolikus egyházi vezetők

Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára szerdán kétoldalú megbeszéléseket folytatott a Vatikánban, ahol bemutatta a magyar családpolitika eredményeit, célkitűzéseit.

A politikus mások mellett Vincenzo Paglia érsekkel, a Pápai Életvédő Akadémia elnökével és a Kevin Farrell bíborossal, a Világiak, Családok és Életvédelem Dikasztérium prefektusával találkozott, és beszámolt azokról a lépésekről, amelyeket Magyarország tett és a jövőben tervez a magyar családok segítése érdekében.

Mint az MTI-nek telefonon elmondta, a találkozók célja az volt, hogy a Vatikánban szolgáló magas rangú egyházi személyekkel megismertesse a magyar családpolitikát, ismertesse, hogy Magyarországon az egyházak, a családszervezetek, a vállalati szféra és a tudomány képviselői a kormánnyal karöltve mit tesznek a családokért és azért, hogy a családi értékek méltó helyet foglalhassanak el a közösségekben.

Novák Katalin úgy fogalmazott: az a tapasztalat, hogy „a világ úgynevezett fejlett részében” a hagyományos családi értékeket háttérbe szorítják, kevés szó esik róluk és kevés jelentőséget tulajdonítanak nekik, ami a családok gyengülését eredményezi.

Mint mondta, alig-alig lehet találkozni olyan kormánnyal, amely nyíltan vállalja a családok segítését, és amely a családok támogatásában látja a jövőt, s a közösség alapjának tekinti a családokat. Hangsúlyozta: a magyar kormány ilyen.

Tájékoztatása szerint Paglia érsek és Farrell bíboros is elismerően nyilatkozott a magyar kormány ez irányú erőfeszítéseiről, és az ő tapasztalataik szerint sem jellemző ma a kormányokra, hogy a családok ügyét ilyen nyíltan felvállalják és erőfeszítést tennének annak érdekében, hogy a fiataloknak annyi gyermeke szülessen, amennyit szeretnének, illetve a családban élők, gyermeket nevelők ne kerüljenek hátrányosabb helyzetbe, mint a gyermeket nem nevelők.

Szót ejtett arról is, hogy a Paglia érsekkel való találkozóján felmerült a migráció kérdése is, amelyben – mint fogalmazott – nem titok, hogy eltér a magyar kormány és a Vatikán álláspontja. Novák Katalin mindemellett fontosnak tartotta, hogy ebben a kérdésben is legyen párbeszéd, hogy ismerjék, megértsék és tiszteletben tartsák egymás álláspontját.

Azt mondta, Magyarország másoknak az álláspontját is tiszteletben tartja, de fenntartja a jogot arra, hogy szuverén államként szabadon döntsön a magyar emberek sorsáról, hogy kikkel éljenek együtt, s e tekintetben a magyar emberek véleményét tartja irányadónak, akik több ízben is határozottan kifejtették, nem támogatják a tömeges bevándorlást.