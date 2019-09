Ifj. Lomnici: Minden választáson a nemzetről szavazunk

2010 óta minden választáson a nemzetről szavazunk, a nemzeti oldalnak ezért a mostani sorsdöntő választáson is össze kell fognia – mondta ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője a Fidesz-KDNP országjárásának zuglói állomásán kedd este, ahol Rozgonyi Zoltánnal, a XIV. kerület kormánypárti polgármesterjelöltjével tartott lakossági fórumot.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint 2010 után olyan döntések születtek, amelyek újraegyesítették a nemzetet. Amit Antall József miniszterelnök annak idején elkezdett, azt a nemzeti kormány be tudta fejezni, és törvényi erőre, alaptörvényi szintre emelte a nemzetegyesítést – mondta. Hozzátette: ebből a helyzetből soha többet nem szabad visszatáncolni.

Azt hangoztatta, mindenkinek, akinek akár egy kicsit is számít a nemzet, a külhoni magyarság, minden megmérettetéskor hitet kell tennie amellett, hogy fontos számára az ország, a határon túli magyarok.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy a mostani választásra azok fogtak össze a nemzeti oldal ellen, akik korábban esküdt ellenségei voltak egymásnak. Arról is beszélt, ma már mindenki kiegyensúlyozottan tájékozódhat a médiában, bármilyen forrásból információt kaphat, és ennek alapján tud dönteni a választáson.

A szakértő a migráció hatásának különféle európai megítéléséről szólva annak a véleményének adott hangot, hogy a közbiztonság romlása és az egészségügyi kockázatok miatt is veszélyes bevándorlás nélkül is lehet sikeres a gazdaság, erre jó példa Magyarország, és ezt már az unió gazdasági fejlődési prognózisai is alátámasztják.

Rozgonyi Zoltán polgármesterjelölt legfontosabb feladatának a kritikus állapotú kerületi költségvetés rendbetételét nevezte. Bírálta Karácsony Gergely polgármestert azért, mert – mint mondta – az elmúlt öt évben 2 milliárd forintos pluszból 2 milliárdos mínuszba fordította a kerületi büdzsét.

Választási ígéretei között említette a kerületi parkolás ingyenessé tételét a helybélieknek, a zöldterületek fejlesztését, az illegális szeméttelepek felszámolását, a Bosnyák tér zöld városközponttá fejlesztését, továbbá arról is beszélt, hogy kezdeményezné a 4-es metró meghosszabbítását, amire szerinte reális esély lehet.

Rozgonyi Zoltán szerint a kerületi célok eléréséhez harc és háború helyett együttműködésre van szükség a fővárossal és a kormánnyal.

