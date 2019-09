Saját hazájukba szállítaná a migránsokat Hollik István

Európa vezetésének nem betelepíteni kell a migránsokat, hanem kiszállítani őket a saját hazájukba – jelentette ki a kormányszóvivő keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Hollik István emlékeztetett: hétfőn a német, a francia, az olasz és a máltai belügyminiszter elfogadott egy javaslatot a kötelező betelepítési kvótáról, amit nemsokára az uniós belügyminiszterek tanácsa elé terjesztenek.

A kormány tartja magát a magyar emberek akaratához

A kormányszóvivő erre úgy reagált: Magyarország a migránsok hazaszállításában szívesen vállal feladatot, de „arról szó sem lehet, hogy részt vegyünk a betelepítésben és a kötelező szétosztásban”. A kormány ezután is tartja magát a magyar emberek akaratához, azaz semmilyen betelepítési kvótát, kötelező elosztási mechanizmust nem támogat – közölte.

A kabinet fenntartja azt a véleményét – folytatta Hollik István –, hogy a migráció veszélyezteti Európa biztonságát, ezért nem a határokat kell megnyitni, a bevándorlókat pedig szétosztani, hanem a határokat tengeren és szárazföldön egyaránt meg kell védeni.

A szóvivő arról is beszélt, a kormány aggodalommal figyeli azt a folyamatot, hogy az olasz baloldali kormány megalakulása után azonnal megnyitották az olasz kikötőket, és újra érkeznek Afrika felől, a Földközi-tengeren keresztül az olasz partokhoz a migránsok. Teljesen nyilvánvalónak nevezte, hogy közülük tízből kilencen gazdasági bevándorlók.

Újabb milliók érkezhetnek

A hétfőn Máltán született megállapodás miatt pedig újabb milliók érkeznek majd Európa irányába – tette hozzá.

Hollik István úgy fogalmazott, a bevándorláspárti politikusok „nem nyugszanak”, a távozó bevándorláspárti Európai Bizottság ugyanis az utolsó heteit is arra használja fel, hogy áterőltesse a kvótamegállapodást a tagállamokon, és kényszerpályára helyezze a novemberben megalakuló új brüsszeli testületet kvótaügyben.

Kijelentette, a magyar kormány ezt minden erejével ellenezni fogja, és mindent megtesz, hogy az EU semmilyen kötelező kvótáról szóló irányelvet, jogszabályt ne fogadjon el.

Timmermans Soros embere lehet

Arra a felvetésre, hogy a hírek szerint Frans Timmermans európai bizottsági alelnök New Yorkban találkozott Soros Györggyel, a kormányszóvivő úgy reagált: Timmermans már korábban is többször találkozott Sorossal, aminek az az oka, hogy ő „Soros embere”. A magyar kormány ezért sem támogatta, hogy ő legyen az Európai Bizottság elnöke – jegyezte meg.

Szavai szerint Frans Timmermans egy szélsőséges, baloldali, bevándorláspárti politikus, ő is és Soros György is bevándorlókontinenssé akarja tenni Európát. „Valószínűleg a találkozás oka is ez lehetett” – tette hozzá.

Azzal összefüggésben, hogy Gyurcsány Ferenc DK-elnök istenkáromlást emlegetett, mert a hétvégén több száz gyermek imádkozott közösen az Országházban a nemzetért, vezetőiért, a kereszténységért, Hollik István azt mondta: „egy olyan országban szeretnék élni, ahol bárki imádkozhat ott, ahol szeretne”.

Egyúttal felháborítónak nevezte az ügyben egyes ellenzéki portálokon megjelenteket, mert szerinte ezen nem élcelődni kellene, hanem büszkének lenni, hogy Magyarországon több száz ember fontosnak tartja, hogy imádkozzon a magyar nemzet jövőjéért.