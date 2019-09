Cser-Palkovics: a kormánnyal együttműködve lehet eredményeket elérni

A kormánnyal együttműködve lehet eredményeket elérni a következő években, rombolás helyett az építkezésre érdemes voksolni október 13-án – jelentette ki Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere a kormánypártok szombathelyi jelöltjei mellett kampányolva a Vas megye székhelyén szombat este rendezett fórumon.

Szavai szerint a kormány korrekt módon járt el, amikor például az ellenzéki vezetésű Szeged számára is megteremtette a fejlesztési forrásokhoz való hozzájutást, de harmonikus együttműködésre, igazi közös gondolkodásra a kormánnyal a fideszes polgármesterektől és a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjelöltjeitől lehet számítani.

A politikus úgy vélekedett, hogy hamis logikát követnek az ellenzéki pártok, amikor kampányukban nem az önkormányzatok kompetenciájába tartozó kérdéseket állítanak a középpontba. Október 13-án nem országgyűlési választás, nem európai parlamenti választás lesz, hanem polgármestereket és önkormányzati képviselőket választunk – hangsúlyozta.

Szombathelynek békés fejlődésre van szüksége

Balázsy Péter, a Fidesz-KDNP szombathelyi polgármesterjelöltje azt hangoztatta, hogy Szombathelynek nem a kormánnyal való szembenállásra és vitákra, hanem nyugodt, békés fejlődésre van szüksége a következő öt évben is.

Programját pontokba szedve az önkormányzati utak és járdák rendbetételét, a tömegközlekedés korszerűsítését környezetbarát autóbuszokkal; parkolók és parkolóház építést, a várost elkerülő körgyűrű befejezését, a lakótelepek és lakóparkok zöldítését, bérelhető kerékpár rendszer kiépítését és a kerékpárutak bővítését, új közösségi terek létrehozását és a szombathelyi kiskertekhez vezető utak felújítását jelölte meg a célok között.

Szólt arról is, hogy meg kívánják menteni az olyan jelenleg pusztuló épületeket mint a belvárosi Nagy Szálló, vagy az egykori Brenner-villa, folytatni kívánják az óvodák és bölcsődék felújítását, bővítenék az egészségügyi szűrővizsgálatok lehetőségeit, továbbviszik az aktív időskor programot is. Mindezek szavai szerint azt szolgálják, hogy Szombathely továbbra is egy olyan város legyen, ahol jó élni, amelyért a benne élők közösen akarnak tenni.

Puskás Tivadar (Fidesz-KDNP), Szombathely leköszönő polgármestere arra kérte a jelenlévőket, hogy támogassák szavazatukkal Balázsy Pétert és a Fidesz-KDNP szombathelyi jelöltjeit.

Szavai szerint munkát és „böcsületet” ígért kilenc évvel ezelőtt, a rá bízott munkát pedig megítélése szerint becsülettel elvégezték. A fejlődés lemérhető, az eredmények magukért beszélnek, a várost jó állapotban és biztonságban adják majd át a következő polgármesternek és testületnek.

A kormány háta mögött beengednék a migránsokat

Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: az ellenzék jelöltjei szerinte alkalmatlanok a város vezetésére, az MSZP és a DK az Éljen Szombathely Egyesület, a Jobbik pedig a Pro Savaria Egyesület mögé bújt.

Szavai szerint ha hatalomhoz jutnának, a kormány elleni küzdelmükben „hídfőállásnak” használnák, csatatérré változtatnák Szombathelyet, a remélt közvetlen brüsszeli támogatás fejében pedig kvótát teljesítve a kormány háta mögött engednének be migránsokat.

A választási fórum befejezéseként Balázsy Péter egyenként a zsúfolásig megtelt Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ színpadára szólította a Fidesz-KDNP szombathelyi önkormányzati képviselőjelöltjeit, akikkel közösen szeretne dolgozni a következő öt esztendőben.

A címlapfotó illusztráció.