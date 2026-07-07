Műsorújság
HU
EN
RO
#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Hírműsorok

Nézze vissza!

Jön a viharszezon, júliusban a legnagyobb a pusztítás a biztosítók szerint

2026. 07. 07.
Jön a viharszezon, júliusban a legnagyobb a pusztítás a biztosítók szerint

2026. 07. 07.

Az egészségügyi rendszer kapacitásai elérték a teljesítőképességük határait állítják szakértők

2026. 07. 07.
Az egészségügyi rendszer kapacitásai elérték a teljesítőképességük határait állítják szakértők

2026. 07. 07.

Megkezdődött az oktatás átfogó átalakítása: a nyár folyamán országos iskolabejárásokon mérik fel az intézmények problémáit

2026. 07. 06.
Megkezdődött az oktatás átfogó átalakítása: a nyár folyamán országos iskolabejárásokon mérik fel az intézmények problémáit

2026. 07. 06.

Nagy erőkkel folyik a nyomozás az Aranykonvoj-ügyben

2026. 07. 06.
Nagy erőkkel folyik a nyomozás az Aranykonvoj-ügyben

2026. 07. 06.

Erősödött a kormánypárt támogatottsága, a Republikon szerint a Tiszának 4,4 millió, a Fidesz-KDNP-nek 1,6 millió szavazója van

2026. 07. 06.
Erősödött a kormánypárt támogatottsága, a Republikon szerint a Tiszának 4,4 millió, a Fidesz-KDNP-nek 1,6 millió szavazója van

2026. 07. 06.

Megsült a gabona a forróságban

2026. 07. 05.
Megsült a gabona a forróságban

2026. 07. 05.

Megnyílt az 500 milliárd forint keretösszegű energetikai pályázat

2026. 07. 05.
Megnyílt az 500 milliárd forint keretösszegű energetikai pályázat

2026. 07. 05.

Átalakul a közmédia

2026. 07. 05.
Átalakul a közmédia

2026. 07. 05.

További híreink belföldről