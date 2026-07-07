Hírműsorok

Időjárás-jelentés 2026.08.13-i adás 8:50
Nemzeti Sporthíradó 601. rész
Agenda, 2026. augusztus 10.
Jön a viharszezon, júliusban a legnagyobb a pusztítás a biztosítók szerint
2026. 07. 07.
Az egészségügyi rendszer kapacitásai elérték a teljesítőképességük határait állítják szakértők
Megkezdődött az oktatás átfogó átalakítása: a nyár folyamán országos iskolabejárásokon mérik fel az intézmények problémáit
2026. 07. 06.
Nagy erőkkel folyik a nyomozás az Aranykonvoj-ügyben
Erősödött a kormánypárt támogatottsága, a Republikon szerint a Tiszának 4,4 millió, a Fidesz-KDNP-nek 1,6 millió szavazója van
Megsült a gabona a forróságban
2026. 07. 05.
Megnyílt az 500 milliárd forint keretösszegű energetikai pályázat
Átalakul a közmédia
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