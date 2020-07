Koronavírust kimutató csodaműszer? Újabb álhír a baloldali portálokon

Megosztás Tweet



Újabb álhírt közölt az egyik hazai portál. A Hírklikk szerint Magyarországon is regisztrálták már azt a műszert, amely mindössze nyolc perc alatt képes kimutatni a koronavírust. A portálnak állítólag a berendezést gyártó cég tanácsadója nyilatkozott, aki szerint a műszert az országos tiszti főorvosnak és az Emberi Erőforrások Minisztériumának is ajánlották, de nem vettek róluk tudomást. A Magyar Nemzetnek Müller Cecília cáfolta, hogy látta volna a gépet, és a lap értesülései szerint a vállalat az EMMI-t sem kereste – hangzott el az M1 Híradójában.



Már Magyarországon is elérhető az a műszer, amely nyolc perc alatt mutatja ki a koronavírus jelenlétét – ez az állítás is szerepel abban az interjúban, amelyet egy bizonyos Németh Károly adott a Hírklikk nevű portálnak. A cikkben a férfit a teszteket gyártó cég tanácsadójaként mutatják be.

Az eszközt forgalmazó állítólagos cég a regisztrációt végző OGYÉI listáján nem szerepel

A Hírklikk azt állítja, hogy Németh Károly telefonon fordult hozzájuk, mert elmondása szerint itthon nem vettek tudomást az általuk forgalmazott, állítólag világszerte nagy sikerű, 99,8 tized százalékos pontosságú gépről.

Pedig a hazai szaktekintélyek közül Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, Müller Cecília országos tiszti főorvos, Szlávik János infektológus főorvos és Jakab Ferenc, virológus professzor is – ahogy a férfi fogalmaz – „el volt ájulva tőle”. Németh Károly állítólag azt is mondta, hogy kereste az Emberi Erőforrások Minisztériumát, ahol szerinte azért nem vásároltak az általuk árult, elmondása szerint olcsóbb és pontosabb berendezésből, mert „a legfelsőbb szinten már eldöntötték, inkább a 16 millióst veszik, és nem a hárommillióst”.

A valóságban azonban sem Müller Cecília, sem Jakab Ferenc virológus, sem pedig Szlávik János nem mondott pozitív véleményt a műszerről.

A Magyar Nemzet értesülései szerint az országos tiszti főorvos nem is látta a berendezést, Kásler Miklós miniszter és Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár sem kapott írásos megkeresést a témában, de az állítólagos cégnek a regisztrációt végző Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) listáján sincs nyoma.

A Magyar Nemzet arról is ír, hogy a vállalat itthon egy olyan címen van bejegyezve, amelyen több száz másik, azóta már kényszertörlés alatt álló céget is regisztráltak.

Az álhír hamar elterjedt az interneten

A Hírklikk cikke ennek ellenére rövid idő alatt elterjedt az interneten. Gyurcsány Ferenc pártjának politikusa,

a DK-s Vágó István is megosztotta, beállva azon baloldali politikusok sorába, akik az elmúlt időszakban álhírek terjesztésében jeleskedtek.

Legutóbb például az MSZP-s Korózs Lajos a párt kamuvideójában egy magát mentőtisztnek kiadó nőt szólaltatott meg. Ám mint később kiderült, Németh Athina soha nem dolgozott mentősként sem az Országos Mentőszolgálatnál, sem betegszállító cégeknél, sőt a Szamaritánus Mentőszolgálatnál sem.

Az álhírt mégis terjeszteni kezdte az MSZP-vel szövetséges Párbeszéd, és közölte többek között az Index, a 444, a 24.hu, a Pesti Hírlap, a HVG, a Hírstart, de számos vidéki portál is.

Közben a videó miatt kirobbant botrányt akkor éppen a Hírklikk fokozta azzal, hogy Korózs Lajos magyarázkodásának írott változatát még azelőtt feltette az oldalra, hogy az MSZP honlapján megjelent volna a videó. „Itt Lajostól néhány személyes mondat is belefér” – a szövegben ráadásul ez a feletehetően Korózs Lajosnak címzett utasítás is olvasható volt. Vagyis a Hírklikk szerkesztősége vélhetően a szocialisták videójának egy belső leiratát kapta meg, amit ellenőrzés nélkül tehettek fel az internetre.

Az M1 Híradója kereste a Hírklikket, hogy megkérdezze, most, a Németh Károllyal készült interjú közlése előtt hogyan bizonyosodtak meg a forrás hitelességéről, és Korózs Lajos videója után ezúttal ellenőrizték-e az interjúalany állításait. A megkeresésre a Hírklikk a Híradó adásáig nem válaszolt.

A címlapfotó illusztráció.