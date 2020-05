Álhír #24: „Otthoni használatra tervezett légzést segítő készülékeket kaptak az intenzív osztályok”

Megosztás Tweet



Az igazság az, hogy az ilyen jellegű CPAP gépeket az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyezési Hivatal is ajánlja az enyhébb koronavírusos esetek kezelésére.

A Magyar Hang meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról ír, hogy a kórházakba lélegeztetőgépek helyett használhatatlan, alvási légzéselégtelenség kezelésére alkalmas készülékek érkeztek: „lélegeztetőgépek helyett ugyanis olyan készülékeket sikerült beszerezni és leszállítani több koronavírusos betegek ellátására hivatott intenzív osztályra, amelyek csak alvásfüggő légzészavarok, és egyéb tüdőbetegségek kezelésére alkalmasak. Ráadásul elsősorban otthoni körülmények között – értesült lapunk több, egymástól független forrásból”. A hírt több portál átvette, többek között a Magyar Narancs és a Napi.hu is.

EZ EGY ÁLHÍR!

AZ IGAZSÁG AZ, HOGY A KÉSZÜLÉK ALKALMAS A KÓRHÁZI HASZNÁLATRA.

Az ilyen jellegű CPAP gépeket az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatal (FDA) is ajánlja az enyhébb koronavírusos esetek kezelésére. A kategóriájában egyedülálló módon pedig alkalmas noninvazív lélegeztetésre.

Bár a cikk azt állítja, hogy „még eredeti rendeltetése szerinti használata is közel lehetetlen”, mivel „kínai nyelvű menüvel érkeztek”, ez is egy álhír. A készülék nyelve állítható, az interneten pedig bárki számára elérhető a magyar nyelvű használati útmutató – amelyből szintén egyértelműen kiderül, hogy a készüléket nemcsak otthoni, hanem kórházi használatra is tervezték.