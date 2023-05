Potrivit unui sondaj, în decurs de un an, Katalin Novák a devenit ambasadorul numărul unu al Ungariei

Budapesta, joi, 11 mai 2023 (MTI) - Majoritatea ungurilor sunt mulţumiţi de activitatea preşedintelui Ungariei, Katalin Novák, deoarece acţiunile sale sunt în conformitate cu aşteptările lor. În doar un an, Katalin Novák a devenit ambasadorul numărul unu al Ungariei, potrivit unui sondaj realizat de Institutul pentru Cercetarea Opiniei Publice "Nézőpont", din Budapesta.

Într-un rezumat publicat, joi, pe site-ul Institutului “Nézőpont”, institutul a semnalat că, în cadrul cercetării, au dorit să afle cum s-a schimbat percepţia asupra rolului preşedintelui Ungariei, Katalin Novák, care se află în funcţie de un an, şi cum este perceput de cetăţenii ţării.

Rezultatele sondajului, realizat în perioada 28 aprilie – 8 mai şi efectuat telefonic în rândul a 1000 de respondenţi, arată că 55% dintre unguri pot face legătura între funcţia de şef al statului şi persoana lui Katalin Novák. 60% din totalul populaţiei şi 62% dintre cei care cunosc persoana preşedintelui sunt mulţumiţi de activitatea de până acum a lui Katalin Novák, o cifră care depăşeşte semnificativ popularitatea partidelor aflate la guvernare.

Această satisfacţie se datorează faptului că activităţile lui Katalin Novák sunt în conformitate cu aşteptările. În decurs de un an, rolul şefului statului a culminat cu rolul de ambasador al interesului naţional pe plan internaţional şi al unităţii naţionale în ţară, se arată în rezumat.

Trei sferturi dintre unguri consideră că preşedintele trebuie să fie preocupat în primul rând de reprezentarea Ungariei pe plan internaţional.

Potrivit sondajului, majoritatea ungurilor nu numai că sunt de acord cu rolul “diplomatic” al lui Katalin Novák, dar sunt şi din ce în ce mai mulţumiţi de modul în care îşi îndeplineşte acest rol. După şase luni, 57% dintre respondenţii care au declarat că o cunosc pe şefa statului au afirmat că preşedinta este destul de bună în reprezentarea Ungariei în diplomaţia internaţională, după un an, procentul celor mulţumiţi a crescut la 65%.

În spatele imaginii sale pozitive pe plan internaţional, Katalin Novák are un solid palmares diplomatic. În primul an, în decursul celor 52 de săptămâni, au avut loc 52 de evenimente diplomatice în străinătate. Dar, mai importante sunt însă direcţiile de politică externă. Primul an de mandat a fost marcat în mod clar de poziţia sa pro pace, pe care a exprimat-o în numeroase ocazii.

Prima sa călătorie oficială a fost în Polonia, ţară care avea o viziune diferită asupra războiului din vecinătate, unde a condamnat agresiunea rusă, în conformitate cu politica externă a Guvernului ungar. În septembrie anul trecut, la Adunarea Generală a ONU, de la New York, Katalin Novák a avertizat asupra importanţei de a “lupta pentru pace”, citând-o pe regina Elisabeta a II-a. În noiembrie, la invitaţia preşedintelui francez Emmanuel Macron, a participat la Conferinţa de pace de la Paris unde a evidenţiat 10 puncte care acţionează împotriva păcii. Mai târziu, în aceeaşi lună, a vizitat şi Kievul, în calitate de emisar pentru pace, la invitaţia preşedintelui ucrainean.

Cauza păcii s-a împletit cu cea a reprezentării maghiarilor de peste graniţele Ungariei şi, în timpul călătoriei sale în Ucraina, i-a vizitat pe maghiarii din Ucraina Subcarpatică.

Katalin Novák a acţionat în calitate de preşedinte al naţiunii maghiare şi a acordat o atenţie deosebită maghiarilor care trăiesc dincolo de graniţele Ungariei. Aceasta a considerat că reprezentarea maghiarilor nu este o politică separată de naţionalitate, ci parte a reprezentării fireşti a intereselor maghiare.

Pentru Ungaria, Katalin Novák nu a deschis doar porţi vechi, ci şi unele noi. Spre exemplu, a fost un moment de istorie diplomatică când, în decembrie, a vizitat Irakul sau, în februarie, Bahrainul, unde până atunci niciun preşedinte al Ungariei nu a făcut o vizită, se mai arată în rezumatul sondajului de opinie realizat de Institutul “Nézőpont”.