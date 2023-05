CPAC - Viktor Orbán: Antidotul împotriva virusului progresist este să spunem nu migraţiei, genderului şi războiului

Budapesta, joi, 4 mai 2023 (MTI) - Lumea occidentală se află sub atacul unui virus dezvoltat în "laboratoarele liberale progresiste", dar Ungaria are antidotul: trebuie să spunem nu migraţiei, genderului şi războiului - a declarat joi premierul Viktor Orbán la Conferinţa de Acţiune Politică Conservatoare (CPAC) organizată la Budapesta.

În discursul său din ziua deschiderii evenimentului de două zile, organizat de Centrul pentru Drepturi Fundamentale cu titlul “Împreună suntem o forţă!”, Viktor Orbán i-a salutat pe participanţii conferinţei ca pe “apărătorii lumii libere”, spunând că Ungaria este un incubator în care se testează politica conservatoare a viitorului. Ungaria este locul în care nu numai se vorbeşte despre înfrângerea liberalilor progresişti şi despre o cotitură politică conservatoare şi creştină, aceste lucruri au şi fost realizate – a spus el.

“Noi suntem dovada: doar politica conservatoare poate ajuta acolo unde liberalii, stângiştii au ruinat o ţară” – a spus el, adăugând că povestea de succes a Ungariei continuă.

El a explicat: cu toate că maghiarii au avut un succes strălucitor în 2010, acest lucru nu a interesat pe nimeni până în 2015, faima globală a experimentului ungur fiind datorată, de fapt, lui George Soros.

Dacă George Soros “nu ar fi atacat Ungaria, dacă nu şi-ar fi anunţat programul de relocare a milioane de imigranţi ilegali în Europa cu ajutorul ONG-urilor pe care îi plăteşte, nu am fi ajuns niciodată pe prima pagină a presei mondiale” – a spus Orbán, reamintind că pe vremea când imigranţii ilegali au inundat Balcanii şi s-a construit ruta de trafic de persoane către inima Europei, “au dat peste Ungaria”. “Noi i-am oprit, am acceptat provocarea, ne-am apărat, am construit un gard şi ne-am apărat ţara” – a subliniat el.

Orbán a considerat că naţiunea este o mare invenţie a Occidentului, ea este “centrul inimii lumii libere”, acum însă toate naţiunile lumii libere sunt atacate.

“Toţi suntem atacaţi, atât în Europa, cât şi în America (…), atacul nu e de natură economică, avem de-a face cu o armă biologică, un atac viral împotriva noastră. Acest virus a fost dezvoltat în laboratoarele liberale progresiste” – a declarat premierul, adăugând că “virusul nu a scăpat din eprubetă, el a fost crescut, este propagat şi răspândit în întreaga lume”.

El a subliniat: naţiunea este şi călcâiul lui Ahile al lumii occidentale, dacă naţiunile se destramă, va dispărea posibilitatea vieţii libere, iar Occidentul se va prăbuşi. Oamenii fără patrie nu pot fi niciodată liberi, ci doar pribegi, strămutaţi de colo colo, pioni ai elitei globale – a avertizat Orbán.

El a subliniat că mişcarea woke şi propaganda gender au acelaşi scop, comparându-le cu comunismul şi marxismul, spunând că baza de putere a acestor ideologii este divizarea artificială a naţiunii în minorităţi, pentru a alimenta dezbinarea între grupuri.

Orbán a identificat politica externă progresistă, care “ne târăşte mereu în război”, drept a treia variantă virală care ameninţă naţiunile occidentale. Revoluţiile colorate au început cu sloganul libertăţii, au continuat cu reeducarea liberală, progresistă, cu îndreptarea oamenilor, iar în urma lor a rămas haos şi de ruşinea din cauza ţărilor abandonate – a spus el.

În opinia lui Orbán, dacă Donald Trump ar conduce America, astăzi Ucraina şi Europa nu ar fi lovite de război. “Reveniţi, domnule preşedinte, şi faceţi America măreaţă din nou, aduceţi-ne pacea” – a exclamat el.

Premierul a afirmat: progresiştii duc întotdeauna politici imperiale, exercită presiuni diplomatice asupra naţiunilor, aşteptând ca acestea să ia poziţie cu privire la susţinerea migraţiei, propaganda de gen, relativizarea familiilor, sexualizarea copiilor. Cei care refuză aceste lucruri sunt duşmani şi se pronunţă asupra lor “fatwa liberală” – a spus el.

Cel mai recent obiectiv imperial al politicii externe a progresiştilor este lipsirea statelor membre ale UE de dreptul la politica externă proprie. Ei trebuie opriţi, aceasta va fi cea mai mare bătălie de la Bruxelles în lunile următoare – a punctat Orbán.

El a declarat: voinţa poporului, adică democraţia însăşi, este principalul punct slab al forţelor progresiste, “cu asta pot fi prinşi”.

El a subliniat: antidotul împotriva virusului progresist se găseşte aici, în Ungaria, este disponibil pentru toată lumea, protejează împotriva tuturor variantelor, poate fi preluat în mod liber, funcţionează oriunde cu “mici adaptări locale” şi nu are efecte secundare.

“Tot ce trebuie să facem este să scriem pe drapel cu litere mari, vizibile înainte de alegeri: nu migraţiei, nu genderului, nu războiului” – a formulat Viktor Orbán.

El a reamintit că ungurii au oprit migraţia la graniţă, au interzis propaganda gender în şcoli şi lucrează fără compromisuri pentru pace şi “treaba merge”. El a adăugat: oamenii simt că “pielea lor este în joc” şi susţin forţa politică care protejează întreaga naţiune şi le reprezintă interesele.

Referindu-se la succesul forţelor de dreapta, el a subliniat: în ultimii ani acestea au cucerit deja “mari sanctuare europene” – Budapesta, Varşovia, Roma, Ierusalimul -, nici Viena nu este fără speranţă, dar principalele două sanctuare ale democraţiei moderne, Washington şi Bruxelles, sunt încă “în mâinile liberalilor”. “Să facem să fie altfel!” – a lansat chemarea Viktor Orbán.