Péter Szijjártó: Acest război are doar învinşi

Budapesta, marţi, 18 aprilie 2023 (MTI) - Acest război are doar învinşi, pentru că în acest război mor oameni. Este fără sens să vorbim despre învingători - a declarat Péter Szijjártó în emisiunea Hard Talk de la BBC.

Vrem ca războiul să se încheie cât mai repede posibil, pentru că se desfăşoară în vecinătatea noastră, cu consecinţe imediate şi grave. El a subliniat: în partea de vest a Ucrainei trăieşte o comunitate maghiară semnificativă, membrii acesteia sunt înrolaţi în armata ucraineană, mulţi dintre ei sunt trimişi pe linia frontului şi mulţi dintre ei mor. “Aşadar, noi am dori o încetare imediată a focului, tratative de pace şi dorim să se ajungă în sfârşit la un acord de pace, pentru ca să nu mai moară oameni nevinovaţi” – a declarat Péter Szijjártó.

El a subliniat: poziţia Ungariei a fost clară încă de la începutul războiului. Condamnăm războiul cu maximă fermitate posibilă, susţinem integritatea teritorială şi suveranitatea Ucrainei, fără să le punem la îndoială sau sub semnul întrebării. Dorim ca războiul să se încheie cât mai curând posibil, pentru că prioritatea noastră este salvarea vieţilor omeneşti. Intensificarea, prelungirea războiului înseamnă că tot mai mulţi oameni îşi vor pierde viaţa.

El a adăugat: ar fi foarte rău dacă NATO s-ar implica în acest conflict, pentru că ar însemna declanşarea unui al treilea război mondial a doua zi. Unele state membre furnizează arme şi alte echipamente militare Ucrainei. “Noi nu facem acest lucru. Desfăşurăm cea mai mare operaţiune umanitară din istoria noastră, dar nu furnizăm arme, pentru că poziţia noastră este foarte clară: pacea este mult mai presus decât războiul. Şi nu considerăm că livrările de arme vor pune capăt războiului” – a precizat el.

“Urgentăm trecerea la tratative de pace cu participarea tuturor părţilor relevante, pentru a putea obţine în sfârşit un acord de pace, pentru a încheia acest conflict, deoarece noi suferim prea mult şi ucrainenii suferă şi ei prea mult” – a subliniat Péter Szijjártó.

În ceea ce priveşte dimensiunea economică a războiului, problema energiei ruseşti, el a spus: aprovizionarea cu energie este o problemă fizică, ideologică şi politică. Pentru că este imposibil să livrezi economiei gaz sau petrol sau să încălzeşti casele şi apartamentele cu ideologie sau declaraţii politice. Prin urmare, atâta timp cât reţeaua de infrastructură ne obligă să cooperăm cu ruşii pentru a asigura o aprovizionare sigură cu energie pentru ţara noastră, trebuie să cooperăm şi vom coopera cu ei. Péter Szijjártó a calificat drept o ştire falsă ideea că ar fi fost încheiate noi acorduri cu Rusia. “Nu am încheiat niciun acord nou, acordul nostru privind energia nucleară a fost semnat în 2014, cu 9 ani în urmă. Ultimul acord pe termen lung privind gazele naturale a fost semnat în 2021, acum aproape doi ani. Avem, de asemenea, un contract pe termen lung privind petrolul pe care l-am semnat cu mulţi ani în urmă. Nu există acorduri noi.”

El a subliniat: Ungaria caută soluţii alternative, însă, de exemplu, pentru a transporta gaz din Azerbaidjan, sunt necesare o serie de îmbunătăţiri ale infrastructurii în sud-estul Europei. Am contactat Comisia Europeană împreună cu colegii noştri români, bulgari, greci şi turci pentru a obţine finanţare pentru astfel de proiecte. Până în prezent, nu există niciun angajament real din partea Comisiei Europene. De asemenea, i-am contactat pe polonezi, deoarece ei îşi extind capacitatea în domeniul GNL, în consecinţă, dacă Polonia va primi mai mult GNL, vom putea cumpăra din Polonia, dar acest lucru se va întâmpla peste 3-4 ani. Întrebarea este cum asigurăm o aprovizionare sigură cu energie a ţării acum, astăzi şi mâine. Atâta timp cât nu există posibilitatea fizică de a înlocui rutele de transport prin care transportăm purtătorii de energie în ţară, nu putem renunţa la această cooperare. Atâta timp cât nimeni nu-mi poate da un răspuns cu privire la ce alte rute şi ce alte surse servesc securitatea aprovizionării noastre cu energie, nu putem renunţa la aceste acorduri.

Întrebat despre blocarea importurilor de alimente din Ucraina, Péter Szijjártó a spus: nu suntem singurii şi nici primii care au luat o astfel de decizie. Scopul acordului nostru a fost acela de a sprijini Ucraina în exportul de cereale şi alte produse alimentare din Ucraina către acele părţi ale lumii în care lipsa exporturilor ucrainene ar putea provoca penurie de alimente. Acesta a fost obiectivul iniţial. Am donat peste 3 milioane de dolari în acest scop atunci când preşedintele Ucrainei a solicitat acest lucru şi am deschis rute de tranzit prin Ungaria. Dar cerealele şi alimentele exportate au rămas pur şi simplu blocate în Europa Centrală. Nu la aceasta s-a referit acordul, nu acesta a fost scopul şi nu aceasta a fost ceea ce am convenit. Cerealele şi celelalte produse alimentare care au inundat Europa Centrală, în special Ungaria, au provocat dificultăţi enorme pentru agricultura ungară şi pentru fermierii maghiari.