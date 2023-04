Viktor Orbán: Statele Unite ale Americii este prietenul nostru, dar nu îi vom permite să forţeze Ungaria să intre în război (partea 1)

Budapesta, vineri, 14 aprilie 2023 (MTI) - Statele Unite ale Americii este prietenul nostru, şi ne este şi un aliat important, dar nu îi vom permite să forţeze Ungaria să intre în război, a declarat premierul ungar Viktor Orbán, vineri, în emisiunea "Bună dimineaţa, Ungaria!" de pe postul de radio Kossuth. În cadrul interviului acordat, prim-ministrul a avertizat asupra pericolului escaladării războiului din Ucraina, subliniind că dacă va fi război mondial, acesta va fi un război nuclear.

Despre măsurile punitive anunţate de ambasada SUA, şeful guvernului de la Budapesta a spus: nu este vorba de sancţiuni împotriva Ungariei, lista cu cele 34 de persoane fizice publicată de Washington include un singur maghiar, pe listă regăsindu-se şi câte o persoană din Cipru, Austria şi Liechtenstein. Aceasta a fost, practic, o acţiune americană concentrată pe profesioniştii din domeniul financiar, a spus Orbán.

Premierul a spus că nu au fost niciodată de acord cu sancţiunile, însă nu contestă dreptul nimănui de a le impune, astfel că Ungaria le ia la cunoştinţă şi le şi respectă.

Viktor Orbán a subliniat: Banca Internaţională de Investiţii, care are sediul la Budapesta, ar fi putut juca un rol major în dezvoltarea economiilor din Europa Centrală, dar de la război încoace a devenit clar că oportunităţile băncii se restrângeau, iar cu sancţiunile actuale, funcţionarea sa a devenit imposibilă, astfel că banca a fost distrusă. În astfel de circumstanţe, participarea Ungariei la activităţile ulterioare ale băncii a devenit lipsită de sens, prin urmare, delegaţii săi au fost retraşi, iar Ungaria a părăsit Banca Internaţională de Investiţii, a spus premierul maghiar.

Statele Unite ale Americii este prietenul nostru, şi ne este şi un aliat important, în primul rând din punct de vedere al politicilor militare, deoarece suntem membri ai unei alianţe de apărare militară, a spus şeful guvernului de la Budapesta.

Orbán a explicat că între cele două ţări există şi o asemănare filosofică. “Credinţele de bază sunt aceleaşi”: şi noi credem că pentru ca oamenii să trăiască în pace şi prosperitate este nevoie de libertate şi de economie de piaţă, a explicat premierul ungar. Creştinismul este, de asemenea, un punct comun, iar relaţiile economice “prezintă imaginea unei adevărate poveşti de succes”.

Totul este dat pentru ca Ungaria şi SUA să aibă parte de relaţii bune, amicale, a subliniat Orbán. Prim-ministrul a remarcat, totodată, că America nu este unitară, astăzi arată imaginea unei ţări mai divizate, totodată există diferenţe mari în politicile de partid. Dacă la Casa Albă se află un preşedinte democrat, relaţiile sunt mai dificile, dacă este un preşedinte republican, atunci sunt mai uşoare, a spus Orbán, potrivit căruia motivul acestui lucru este că în ceea ce priveşte problemele fundamentale ale politicii moderne, punctul de vedere republican este mai apropiat de punctul de vedere al guvernului ungar.

“Nu este treaba noastră să alegem între actorii vieţii politice americane”, a subliniat Orbán. Ungaria cooperează cu guvernul care este ales de poporul american, iar în America, ambasadorii sunt de obicei numiţi politic, astfel că “trebuie să luăm la cunoştinţă faptul că avem de-a face cu un ambasador care este un apropiat al partidului democratic”, a explicat premierul maghiar.

“Este neobişnuit că această reprezentare a opiniei americane să fie implementată de către ambasada americană prin intermediul unor afişe stradale”, a mai spus Viktor Orbán. În plus, “parcă am fi defazaţi”, a punctat premierul. “Pe afişe scrie: acasă cu ruşii. Dar noi i-am trimis acasă demult. Noi am rezolvat deja această chestiune”, maghiarilor nu trebuie să li se amintească de propria istorie, a adăugat politicianul maghiar.

Viktor Orbán a afirmat că Statele Unite ale Americii nu a renunţat la planul său de a forţa pe toată lumea într-o alianţă de război, însă Ungaria nu va permite acest lucru. Premierul ungar a subliniat: dacă ne uităm pe hartă, SUA este un loc mai sigur, ceea ce nu se poate spune despre Bazinul Carpatic. Riscul politicii mondiale arată diferit de la Berehove sau de la Budapesta, decât din America, a explicat oficialul ungar.

Ne aşteptăm, pe bună dreptate, ca Statele Unite ale Americii să ia act de situaţia specială a Ungariei, a subliniat premierul. “De aceea, noi suntem de partea păcii şi vrem să rămânem de partea păcii”, a spus Orbán.

Premierul ungar a avertizat că dacă va exista un război mondial, acela va fi un război nuclear. Situaţia se înrăutăţeşte în fiecare săptămână, iar riscul de escaladare creşte, a accentuat Orbán.

Potrivit ultimelor ştiri, britanicii vor să livreze pe frontul ucrainean muniţie cu uraniu sărăcit, iar Rusia desfăşoară arme nucleare tactice în Belarus. Sigur că nu este vorba de o bombă atomică, dar ne aduce cu un pas mai aproape de lumea sistemelor de dispozitive nucleare, a subliniat politicianul maghiar.

“Nu este o exagerare teama care se află acolo, în noi toţi, că extinderea ulterioară a războiului ar putea implica, mai devreme sau mai târziu, şi vreo armă nucleară, aşadar, că dacă va exista un război mondial, acela va fi un război nuclear. Să ne apere Dumnezeu de aşa ceva”, a spus Viktor Orbán.