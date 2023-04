Katalin Novák: NATO trebuie să fie unită şi mai puternică, însă trebuie dezbătute problemele legate de extindere

Ankara, marţi, 4 aprilie 2023 (MTI) - NATO trebuie să fie unită şi mai puternică, însă trebuie discutate problemele legate de extindere, a declarat preşedintele Ungariei, Katalin Novák, în cadrul emisiunii "One on One" a televiziunii publice de ştiri din Turcia (TRT World, în limba engleză), difuzată luni seara târziu.

În prima parte a interviului, Katalin Novák a fost întrebată despre aderarea Finlandei şi Suediei la NATO. “În aceste vremuri dificile trebuie să rămânem uniţi şi să ne arătăm puterea”, a subliniat preşedinta. NATO este o alianţă importantă care trebuie consolidată, a subliniat Novák. În ceea ce priveşte extinderea NATO, preşedintele Ungariei a subliniat că aceste decizii trebuie dezbătute, cântărind argumentele pro şi contra. În ultima săptămână a lunii martie, Ungaria şi Turcia şi-au dat acordul privind aderarea Finlandei la NATO. Legat de acest subiect, Katalin Novák a subliniat că există o “dezbatere dură” în Parlamentul ungar cu privire la aderarea Suediei la NATO, din cauza declaraţiilor inacceptabile făcute anterior de înalţi oficiali suedezi cu privire la Ungaria. Acestea au fost declaraţii nefondate, tendenţioase, care au pus sub semnul întrebării chiar şi democraţia ungară, a explicat Katalin Novák. Aceasta a declarat că opinia sa personală, în calitate de preşedinte al Ungariei, este că, în această situaţie foarte dificilă, există mai multe argumente în favoarea aderării Suediei la NATO decât împotriva acesteia. În această conjunctură, sunt în favoarea aderării Suediei la NATO, deoarece aceasta va face ca NATO să fie mai puternică, a afirmat preşedinta. Katalin Novák a mai adăugat că înţelege totuşi preocupările parlamentarilor din Ungaria şi din Turcia legate de acest subiect şi a reamintit că Parlamentul suedez a decis să adere la NATO abia în ultimele săptămâni, după o lungă dezbatere. În cadrul interviului, Katalin Novák a subliniat, de asemenea, că Turcia este deosebit de importantă pentru Ungaria din cauza livrărilor de gaze naturale care provin din Azerbaidjan. De asemenea, preşedintele Ungariei a caracterizat Ankara ca fiind un partener foarte credibil în ce priveşte livrările de gaze naturale ruseşti prin intermediul gazoductului Turkish Stream. În ceea ce priveşte problema dependenţei energetice a Ungariei faţă de Rusia, Katalin Novák a afirmat că aceasta se datorează şi poziţiei geografice a Ungariei, iar această dependenţă nu poate fi schimbată peste noapte, Ungaria însă lucrează în mod constant pentru a reduce această dependenţă. În timpul interviului, Katalin Novák a transmis, de asemenea, cele mai profunde condoleanţe din partea poporului ungar şi a întregii naţiuni maghiare pentru cutremurele tragice din sudul Turciei, din data de 6 februarie.