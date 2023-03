15 martie - Ministru ungar: Maghiarii ţin la libertatea lor, câştigată cu sacrificiu de sânge

Sfântu Gheorghe, joi, 16 martie 2023 (MTI) - Maghiarii refuză ideea unui imperiu european, ţin la libertatea lor câştigată cu sacrificiu de sânge şi pun întotdeauna pe primul loc interesele maghiarilor, atât în ţară, cât şi în străinătate - a subliniat miercuri, la Sfântu Gheorghe, ministrul ungar al justiţiei, Judit Varga, în cadrul unei festivităţi organizate cu ocazia celei de-a 175-a aniversări a izbucnirii revoluţiei de la 1848.

În faţa mulţimii adunate în piaţa centrală a oraşului, Judit Varga a subliniat: astăzi, în Europa, se construieşte o hegemonie de opinie, UE este unită nu în diversitate, ci prin aliniere şi autocenzură, iar Bruxelles-ul reacţionează în mod greşit la războiul care face ravagii în zona noastră: datorită sancţiunilor, el nu a făcut decât să agraveze pagubele provocate de război, prin livrările de arme şi retorica belicoasă nu face decât să contribuie la escaladarea conflictului, în loc să caute o încetare imediată a focului şi pacea.

Maghiarii însă cred în cooperarea voluntară între naţiuni egale, dorind, ca şi strămoşii lor din ’48, pace, libertate şi înţelegere – a spus ministrul.

“Noi spunem nu Imperiului European şi credem într-o uniune bazată pe cooperarea voluntară a naţiunilor egale, într-o alianţă care respectă demnitatea individuală a membrilor săi şi care îşi trage puterea din competiţia liberă a naţiunilor libere” – a precizat Judit Varga.

După cum s-a exprimat, maghiarii susţin libertatea şi pluralismul, acceptă diversitatea concepţiilor despre lume şi a opiniilor, considerând de la sine înţeles că pot să şi-o reprezinte pe a lor. În opinia ei, avem nevoie de o Uniune Europeană care nu leagă strâns naţiunile între ele, ci le oferă un sprijin real şi le permite să se dezvolte. Viitorul Uniunii Europene depinde – a spus ea – de capacitatea sa de a construi punţi între cei care gândesc diferit despre Europa şi despre lume.

Ea a precizat: guvernul Ungariei se ridică pentru pace, pentru sufletele copiilor şi pentru apărarea suveranităţii, reprezentând voinţa clară a maghiarilor, pe baza mandatului său puternic, fără egal, obţinut la alegerile şi referendumul din aprilie 2022.

În cadrul festivităţii, primarul municipiului Sfântu Gheorghe a vorbit şi el despre război şi despre lupta pentru drepturi a maghiarilor. Potrivit lui Árpád Antal, maghiarii care vorbesc aceeaşi limbă şi cultivă aceeaşi cultură în Bazinul Carpatic formează un singur corp, a cărui inimă bate astăzi în Transcarpatia.

“Cu toţii simţim durerea, ne cutremurăm la fiecare foc de artilerie, fiecare tanc trece şi peste trupul nostru. Astăzi, fraţii noştri maghiari din Transcarpatia îşi dau sângele pentru o ţară care nu îi respectă” – a declarat primarul localităţii secuieşti.

El a arătat: pacea de după războaiele mondiale din secolul XX a dat naştere unor noi state – Cehoslovacia, Iugoslavia, Uniunea Sovietică, România -, dar aproape toate s-au destrămat pentru că locuitorii lor nu se respectau unii pe alţii.

“Faptul că România este întreagă se datorează şi nouă, maghiarilor. Noi nu am vrut conflicte, nu am vrut sacrificii de sânge, nu am vrut copii orfani, mame abandonate. Nu am ales ostilitatea, ci calea democraţiei, pentru că drepturile pot fi puse în valoare prin mai multe mijloace. Unii încearcă să rezolve problema minorităţilor prin război şi conflict, iar alţii aleg dialogul, ca şi noi” – a subliniat Árpád Antal.

El a precizat că maghiarii din Transilvania nu sunt interesaţi în distrugere, ci în construcţie, în respectul reciproc şi convieţuire paşnică, dar nu renunţă la drepturile lor şi aşteaptă respect din partea României.

“Transilvania, Ţinutul Secuiesc, Sfântu Gheorghe este casa noastră. Limba noastră maternă este maghiara, credinţa noastră aparţine lui Dumnezeu, inima noastră aparţine libertăţii. În fiecare zi vom lupta pentru ea şi o vom apăra, pentru că ne iubim pământul natal” – a declarat primarul din Sfântu Gheorghe în încheierea discursului rostit cu ocazia sărbătorii naţionale a maghiarilor.