Maghiarii ceangăi din Moldova îşi asumă identitatea cu mai mult curaj

Cluj-Napoca, sâmbătă, 18 februarie 2023 (MTI) - În Moldova există interesul pentru evenimentele culturale maghiare, printre altele acestora li se datorează faptul că maghiarii ceangăi moldoveni îşi asumă identitatea cu mai mult curaj - a declarat agenţiei ungare de presă MTI László Pogár, preşedintele Asociaţiei Maghiarilor Ceangăi din Moldova (AMCM), pe marginea evenimentului comun de încheiere a carnavalului, organizat din nou de localităţile ceangăieşti sâmbătă la Bacău.

Preşedintele asociaţiei care reuneşte organizaţiile maghiarilor ceangăi din Moldova, a reamintit că se vor reuni din nou sâmbătă, la Bacău, după o pauză de doi ani şi că tocmai epidemia a demonstrat cât de necesar este acest eveniment. “În perioada pandemiei am început să apreciem cu adevărat, atunci am început să primim ecouri din localităţi despre cât de bine a fost până când am putut organiza evenimentul” – a declarat preşedintele AMCM agenţiei MTI. În opinia sa, manifestarea este o bună ocazie pentru ca oamenii din diferite localităţi moldoveneşti să se întâlnească, să stabilească contacte, prietenii şi să cunoască cântecele şi dansurile celorlalţi.

Pentru cultura maghiarilor ceangăi este important ca şi maghiarii din Moldova să se mobilizeze – a spus preşedintele, adăugând: interesul pentru aceste întâlniri este demonstrat de faptul că până astăzi s-au înscris deja 1200 de persoane la eveniment.

“Putem spune că oamenii sunt mai curajoşi în comparaţie cu primii ani, atât la nivel judeţean cât şi la cel regional” – a spus László Pogár, care a considerat că acest lucru se datorează şi programului de învăţământ maghiar care se desfăşoară în localităţile moldoveneşti cu sprijinul guvernului ungar, precum şi numeroaselor evenimente culturale.

László Pogár a explicat: programul de învăţământ maghiar este urmat de 1800 de copii de la grădiniţă până la clasa a VIII-a, în 34 de localităţi moldoveneşti. De asemenea, 54 de elevi de liceu se află la internatul ceangăiesc din Miercurea Ciuc, ei învaţă în şcolile de limbă maghiară din oraş, iar numărul elevilor de liceu maghiari ceangăi, care fac naveta la Bacău, este în jur de 70.

László Pogár a confirmat: această evoluţie este reflectată şi în rezultatele preliminare ale recensământului din 2021, numărul celor care s-au declarat maghiari în judeţul Bacău, a crescut anul trecut cu 353 de persoane faţă de 2011 (4208 în 2011, 4561 anul trecut). Această cifră nu este rezultatul tendinţelor demografice – a precizat el -, deoarece populaţia este în scădere şi în judeţul Bacău, la fel ca în celelalte judeţe din România, ci al faptului că populaţia ceangăiască este mai predispusă să îşi asume identitatea maghiară.

Evenimentul final al carnavalului maghiarilor ceangăi din Moldova are loc sâmbătă, la ora 17, la Bacău. Având în vedere numărul participanţilor şi oferta culturală, acesta este unul dintre cele mai remarcabile evenimente maghiare din Moldova – au precizat organizatorii în textul invitaţiei.