Viktor Orbán: Am păşit în era primejdiilor

Budapesta, vineri, 13 ianuarie 2023 (MTI) - S-ar putea ca anul 2022 să se păstreze în memoria noastră ca anul în care am păşit în era primejdiilor, Ungaria însă a răspuns activ la toate pericolele - a declarat Viktor Orbán vineri, în emisiunea "Bună dimineaţa, Ungaria!" al postului public de radio Kossuth. Premierul a transmis condoleanţe familiei poliţistului ucis joi seara la Budapesta.

Premierul a reamintit că pandemia a fost urmată de război, apoi de o criză energetică. În acelaşi timp, sancţiunile greşite impuse de Bruxelles au provocat o inflaţie considerabilă, iar la frontierele Ungariei presiunea migraţionistă creşte din nou.

Ungaria însă a răspuns activ la toate pericolele. Nu ne-am blocat, nu am vrut să scăpăm de pericole, dar am construit poziţii defensive – a subliniat premierul, adăugând că măsurile de sancţionare ar trebui eliminate.

Poate că există ameninţări, Ungaria însă nu se va lăsa – a subliniat Viktor Orbán. Din cauza sancţiunilor eronate ale UE, trebuie să plătim suprataxe pentru energie, dar când preţul energiei importate a crescut de la 7 miliarde de euro la 17 miliarde de euro, guvernul a propus să ne unim forţele şi să creăm un fond de protecţie a cheltuielilor generale – a reamintit premierul.

El a subliniat că acest fond ajută la protejarea familiilor cel puţin până la nivelul consumului mediu. Ungaria nu a impus populaţiei plata preţurilor crescute la energie, ajutând astfel fiecare familie maghiară cu 181 000 de forinţi (453,30 de euro) pe lună. Dacă am fi ascultat de economiştii liberali şi de politicienii unguri de stânga, cel puţin un milion de familii ar fi fost ruinate – a remarcat el.

Orbán a mai spus că se aşteaptă ca guvernul să adopte aceeaşi poziţie şi faţă de noile ameninţări care apar în 2023.

Privitor la politica de sancţiuni, în opinia premierului, cineva de la Bruxelles ar trebui să spună în sfârşit: “oameni buni, am dat-o în bară”, să ne oprim, pentru că vom ajunge foarte rău. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, preţurile la energie ar scădea imediat, totodată inflaţia s-ar înjumătăţi într-o clipă – a argumentat el.

În acelaşi timp a adăugat însă că el nu vede persoana care ar afirma acest lucru.

Viktor Orbán a transmis condoleanţe familiei poliţistului ucis joi seara la Budapesta. În opinia premierului este clar că munca de poliţist este plină de primejdii, dar, având în vedere că evenimente precum cel de la Újbuda sunt foarte rare, poliţia îşi face bine treaba.

Premierul a relatat: în Ungaria funcţionează un sistem de protecţie a cheltuielilor generale care oferă fiecărei familii aproximativ 450 de euro pe lună, ceea ce “nu poate fi nici măcar imaginat” în alte părţi, deoarece costă foarte mult. Pentru a putea plăti atât de mult, trebuie să colectezi mult, iar pentru aceasta trebuie să fii puternic – a explicat el.

În privinţa cazului Erasmus, Orbán a precizat: studenţii să se pregătească la fel ca până acum, pentru că nu vor suferi niciun prejudiciu. “Ungaria nu se lasă” şi “nu vom permite” ca studenţii să sufere de pe urma unei decizii de la Bruxelles – a subliniat el.

Premierul a declarat: obiecţiile specifice exprimate în legătură cu sistemul de învăţământ ungar sunt “absurde”. Faptul că politicieni fac parte din consiliile de administraţie ale universităţilor este o practică obişnuită în Europa de Vest – a spus el.

În opinia sa, de fapt, “ei vor o schimbare de guvern”, Bruxelles-ul are o viziune despre viitor care este diferită de cea a maghiarilor.

Premierul a subliniat: Ungaria nu a avut niciodată rezerve financiare atât de mari precum cele pe care guvernul le-a acumulat în ultimele trei luni.

El a subliniat: rezervele financiare ale ţării sunt la un nivel record, astfel încât “nu numai că Ungaria nu poate fi încolţită, dar ne putem descurca şi fără ei”. “Bineînţeles, cu ei ne-am descurca mai bine, ar fi mai simplu, am avansa mai repede” – dar să crezi la Bruxelles că fără ei nu răsare soarele este o concepţie total greşită – a spus el, adăugând: ei se confruntă acum cu acest lucru.

Orbán a spus: deşi 2022 a fost un an al primejdiilor, în acest an 2022 au lucrat atât de mulţi oameni în Ungaria ca niciodată până acum. În plus, investiţiile în Ungaria într-un an nu s-au ridicat niciodată la nivelul anului 2022, iar în 2023 vor fi şi mai mari – a afirmat el. Prin urmare, economia ungară “este bine, mersi” – a subliniat premierul.

El a spus că prima dintre cele mai importante sarcini pentru 2023 este protejarea locurilor de muncă. Viktor Orbán a indicat ca un obiectiv important reducerea inflaţiei la o singură cifră până la sfârşitul anului şi creşterea în continuare a performanţei economice a ţării şi în anul 2023.