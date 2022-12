Szijjártó: Este deja sigur că în Ungaria recordul de investiţii va fi doborât şi în acest an

Budapesta, joi, 15 decembrie 2022 (MTI) - Aşa cum s-a întâmplat în fiecare an începând din 2014, este deja sigur că în Ungaria recordul de investiţii din acest an va fi depăşit, a declarat, joi, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, la Budapesta.

Potrivit comunicatului MAE ungar, cu ocazia anunţului privind recenta investiţie a grupului canadian CAE, şeful diplomaţiei de la Budapesta a declarat că această companie, specializată în dezvoltarea de sisteme de simulare, va crea zeci de locuri de muncă de înaltă calificare, la Budapesta şi Veszprém.

Costul proiectului este de aproximativ 3,5 miliarde de forinţi (8,6 milioane euro), iar contractul pentru subvenţia acordată de statul ungar este încă în curs de finalizare, a explicat politicianul.

Acesta a vorbit şi despre circumstanţele dificile care decurg din cauza războiului din Ucraina şi ca răspuns la sancţiunile impuse. Szijjártó a subliniat că, în ultimii 12 ani şi jumătate, Guvernul Ungariei a depus eforturi susţinute pentru a consolida economia. Din anul 2014, în fiecare an au fost doborâte recordurile de investiţii, la fel cum se va întâmpla şi în acest an, şi, în pofida crizei, anul trecut a fost cel mai de succes an din punct de vedere economic.

“În Ungaria, niciodată nu au sosit într-un singur an atât de multe investiţii ca în anul acesta”, a subliniat politicianul. “Nu vrem ca eforturile din ultimul deceniu să fie irosite (…) Vrem să fim o excepţie locală în recesiunea economică europeană”, a mai adăugat acesta.

Ministrul a precizat că acest lucru necesită cât mai multe investiţii, dar şi necesitatea de a concura nu doar din punct de vedere cantitativ, ci şi calitativ.

“Se dezvoltă tehnologia, conţinutul digital şi valoarea adăugată a investiţiilor care ajung la noi. Ungaria atrage cele mai moderne investiţii ale vremurilor noastre, fie că este vorba de industria automobilelor electrice sau despre cercetare şi dezvoltare”, a explicat Szijjártó.

Acesta a subliniat că, în Ungaria, numărul locurilor de muncă legate de cercetare şi dezvoltare a depăşit deja 90 000.

În opinia politicianului de la Budapesta, era digitală oferă o mare oportunitate pentru Ungaria, deoarece mărimea sau bogăţia în materii prime a unei ţări este deja mai puţin importantă. “Ceea ce contează cu adevărat este puterea intelectuală, creativitatea şi cunoştinţele digitale”, a adăugat ministrul.

Acesta a afirmat că investiţia anunţată astăzi este, de asemenea, foarte importantă, deoarece simularea este practic precursorul aplicării economice a unei descoperiri.

Péter Szijjártó a declarat că, în primele 9 luni ale acestui an, valoarea schimburilor comerciale dintre Ungaria şi Canada a crescut cu 28%, iar volumul exporturilor maghiare cu 30%.