Péter Szijjártó: Ungaria este aproape singura ţară în emisfera vestică, care vorbeşte pe vocea păcii

Budapesta, miercuri, 2 noiembrie 2022 (MTI) - Ungaria este aproape singura ţară în Europa, şi de fapt, în întreaga emisferă vestică, care în privinţa războiului din Ucraina vorbeşte pe vocea păcii, în timp ce majoritatea utilizează o retorică a escaladării, a spus ministrul ungar de externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó, miercuri, în Iordania.

La dezbaterea din deschiderea Forumului de Securitate de la Amman, şeful diplomaţiei ungare a subliniat că deşi este vorba despre un conflict armat regional, acesta are efecte negative serioase asupra întregii lumi, printre altele, din cauza primei crize energetice globale reale şi a crizei alimentare care se formează.

În discursul său, ministrul a subliniat că întrucât Ungaria este vecină cu Ucraina, consecinţele directe ale războiului sunt resimţite în ţară imediat şi extrem de serios, resimţindu-se, totodată, şi efectele indirecte.

“Ţara noastră se află sub o dublă presiune: dinspre est au sosit, deja, peste un milion de refugiaţi, în timp ce graniţa de sud se află sub asediu, iar acolo, autorităţile au zădărnicit, numai în acest an, aproximativ 230 000 de încercări de trecere ilegală a frontierei “, a relatat Szijjártó.

În plus, sancţiunile greşite ale Uniunii Europene nu fac decât să agraveze situaţia; acestea nu au făcut ca promisiunile să fie îndeplinite, nu au pus capăt războiului, nu au îngenuncheat economia Rusiei; în schimb, luptele devin din ce în ce mai brutale, în toată Europa s-a format o criză energetică, iar preţurile au crescut vertiginos, a mai spus ministrul ungar de externe.

Péter Szijjártó a subliniat: consecinţele negative reprezintă o ameninţare deosebit de mare pentru regiunile aflate într-o situaţie deja instabilă, deoarece deteriorarea condiţiilor de trai conduce, rapid, la răspândirea ideologiilor extremiste şi la declanşarea unor violenţe. Acest lucru poate declanşa, la rândul său, noi valuri de migraţie, ceea ce creşte ameninţarea terorismului la nivel mondial, deoarece fluxul necontrolat de oameni facilitează mişcarea teroriştilor.

Péter Szijjártó a adăugat că Ungaria este, în esenţă, singura ţară europeană care nu furnizează arme Ucrainei şi nu participă la misiunea de instruire a UE, motiv pentru care guvernul maghiar este expus atacurilor politice şi atacurilor mass-mediei internaţionale.

Ministrul a avertizat: conflictele armate regionale trebuie încheiate cât mai curând posibil, deoarece cu cât se desfăşoară mai multe în paralel, cu atât mai mare este pericolul izbucnirii unui alt război mondial. În urma escaladării situaţiei din Ucraina, conflictul ar putea deveni cu uşurinţă incontrolabil, a subliniat Szijjártó.