Oficial ungar: Guvernul va prelungi îngheţarea preţurilor la benzină şi alimente

Budapesta, sâmbătă, 17 septembrie 2022 (MTI) - Guvernul ungar a decis să prelungească îngheţarea preţurilor la benzină şi alimente, a anunţat, sâmbătă, ministrul Gergely Gulyás, şeful Cancelariei Prim-ministrului Ungariei, în cadrul unei conferinţe de presă, la Budapesta. Gergely Gulyás a mai anunţat că Guvernul va prelungi cu cel puţin 6 luni îngheţarea dobânzilor, care expiră în data de 31 decembrie.

Acesta a justificat menţinerea măsurilor ca urmare a situaţiei deosebite pentru care, atâta timp cât sancţiunile împotriva Rusiei sunt în vigoare, nu există nicio şansă reală de îmbunătăţire.

Politicianul a subliniat că familiile din Ungaria vor continua să aibă acces la alimentele de bază la preţurile de dinaintea crizei.

Acesta a mai adăugat că Guvernul ungar poate ţine sub control ratele dobânzilor, ceea ce va fi de mare ajutor pentru zeci de mii de familii, iar executivul este încrezător că va putea ţine sub control, în Ungaria, şi preţurile la carburanţi. Gergely Gulyás a afirmat că Ungaria are cele mai mici preţuri la carburanţi din Europa, cu care ajută familiile.

Reducerea cheltuielilor pentru utilităţi va fi menţinută până la nivelul consumului mediu, a mai anunţat şeful cancelariei. Acesta a explicat că pot oferi familiilor o subvenţie semnificativă de 150 000-180 000 de forinţi (1825-2190 lei) pe lună, prin faptul că nu trebuie să plătească la preţul pieţei pentru gaz şi electricitate.

Ministrul a declarat că, timp de mai multe luni, în special în timpul verii, au avut loc negocieri intense cu Comisia Europeană (CE) şi nu mai există probleme nerezolvate.

Guvernul ungar a acceptat condiţiile solicitate de Comisia Europeană, iar, în cazul în care nu le-a putut accepta, ambele părţi au reuşit să ajungă la un compromis satisfăcător, a adăugat Gulyás.

Acesta a explicat că Guvernul a discutat şi aprobat aceste propuneri în cadrul reuniunii de sâmbătă şi le va prezenta Parlamentului lunea şi vinerea viitoare. Legislaţia va intra în vigoare în noiembrie, după care, procedura de condiţionalitate va putea fi ridicată, a precizat ministrul.

Politicianul a mai făcut precizarea potrivit căreia Comisia Europeană va comunica duminică informaţii cu privire la procedura de condiţionalitate şi, într-adevăr, parte a acordului este faptul că angajamentele luate de Guvernul ungar trebuie să fie îndeplinite şi să devină realitate. Acesta a cerut Parlamentului să acorde prioritate acelor proiecte de lege care, odată adoptate, ar permite finalizarea procedurii de condiţionalitate.

Gulyás a subliniat, de asemenea, că sunt în curs de desfăşurare negocierile cu Comisia Europeană cu privire la fondul de redresare, pentru care au fost lansate apelurile de proiecte şi au început şi plăţile, însă nu s-a ajuns la un acord cu Comisia.

Tot la conferinţa de presă, Márton Nagy, ministrul ungar al Dezvoltării Economice, a anunţat că Guvernul a adoptat un program de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii care sunt mari consumatoare de energie. Programul, care va începe la data de 1 octombrie şi se va desfăşura până la sfârşitul anului 2023, are două elemente principale: unul pentru sprijinirea costurilor de funcţionare, iar celălalt pentru sprijinirea investiţiilor, a explicat acesta.

Subvenţia de funcţionare înseamnă că timp de trei luni – octombrie, noiembrie şi decembrie – statul ungar va plăti 50% din creşterea facturilor la electricitate şi gaz pentru IMM-urile care sunt mari consumatoare de energie.

Ministrul ungar al Dezvoltării Economice a mai anunţat că Guvernul a discutat şi despre alte două programe: un program de salvare a fabricilor şi un nou plan de acţiune pentru protecţia locurilor de muncă, dar nu a luat încă o decizie în privinţa acestora, urmând ca în următoarele săptămâni să elaboreze cadrul necesar pentru acestea.

Programul de salvare a fabricilor va sprijini investiţiile în eficientizarea energetică în industriile şi fabricile mari consumatoare de energie. Aici nu există sprijin pentru costurile de operare, ci doar pentru investiţii, astfel încât, dacă o companie doreşte să facă acest lucru cu banii proprii sau cu un împrumut, va fi ajutată de statul ungar să o facă, a explicat Márton Nagy.