Orbán: Din cauza războiului şi a sancţiunilor s-ar putea să nu fie suficientă energie în Europa

Budapesta, joi, 8 septembrie 2022 (MTI) - Din cauza războiului şi a sancţiunilor, ne putem aştepta să nu fie suficientă energie în Europa, a declarat joi, la Budapesta, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán. În discursul rostit cu ocazia inaugurării Campusului pentru Inovare Bosch Budapest, prim-ministrul a precizat: în prezent sunt în vigoare 11 000 de sancţiuni împotriva Rusiei, dar războiul este în desfăşurare, iar încercările de a slăbi Rusia au eşuat. În schimb, Europa ar putea fi îngenuncheată de inflaţia brutală şi de penuria de energie provocată de sancţiuni, a arătat premierul.

El a spus că nu ştie cât timp va continua Bruxelles-ul această politică de sancţiuni, necazul însă este în continuă creştere.

Orbán a afirmat: Ungaria nu va duce lipsă de energie, afirmaţia fiind o constatare şi nu o prognoză. Vom avea suficientă energie pentru toată lumea şi oricine doreşte să investească şi să producă la noi, poate veni să investească aici.

El a subliniat că un obiectiv strategic al Ungariei este transformarea ţării într-una din economiile cele mai inovatoare din Europa, pentru aceasta vor continua şi vor fi consolidate programele şi dezvoltările care duc economia ungară în această direcţie. Acesta a fost scopul schimbării modelului universitar, învăţământul superior primind de la an la an tot mai multe resurse, deoarece “nu numai războiul, dar şi cercetarea are nevoie de aceleaşi trei lucruri: bani, bani şi bani”, a spus premierul.

El a opinat că “dacă nu schimbăm politica de sancţiuni, Europa nu va avea o situaţie uşoară”, cu toate acestea, în ciuda dificultăţilor pe plan internaţional, va merita să se investească în Ungaria şi în viitor, deoarece “autorităţile naţionale şi locale din Ungaria, universităţile noastre sunt interesate de soluţiile viitorului şi de soluţiile optime”.

În pofida tuturor dificultăţilor, în Ungaria se construieşte cea mai mare fabrică de acumulatoare din Europa, aici se fabrică maşinile, vehiculele şi instrumentele tehnologice ale viitorului, în Ungaria iau naştere multe inovaţii – a înşirat prim-ministrul, adăugând că cercetătorii şi oamenii de ştiinţă care găsesc în mod constant noi soluţii, vor ajuta Ungaria să meargă înainte şi în această situaţie dificilă.

Orbán a explicat: “situaţia este că Europa a rămas fără energie”, ceea ce avem trebuie adus din altă parte, iar energia care ni se livrează este scumpă. “Cu toate acestea, trebuie să ne luptăm cu verzii fundamentalişti şi cu birocraţii implicaţi în jocuri geopolitice” şi să îi convingem să nu excludă diferite surse de energie, a spus premierul.

El şi-a exprimat părerea că, “din motive politice, renunţăm la utilizarea diferitelor surse de energie, una câte una, ceea ce ne face viaţa mai scumpă şi îngreunează poziţia industriei noastre în competiţia globală”. Puţine continente se află într-o situaţie atât de dificilă ca Europa, dar acest continent este singurul care îşi face viaţa atât de dificilă, a spus premierul.

Viktor Orbán le-a mulţumit directorilor germani de la Bosch pentru că “consideră Ungaria ca pe un prieten”.