Szijjártó: integrarea în UE a ţărilor din Balcanii de Vest ar contribui la securitatea Europei

Belgrad, vineri, 2 septembrie 2022 (MTI) - Integrarea europeană a ţărilor din Balcanii de Vest ar contribui la consolidarea securităţii europene, a subliniat ministrul ungar de externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó, vineri, la Belgrad, unde a participat la summit-ul iniţiativei Open Balkan.

Şeful diplomaţiei ungare a spus că războiul care se desfăşoară în Ucraina, respectiv efectul devastator al acestuia asupra aprovizionării cu energie creează în Europa nişte circumstanţe care pot duce la o slăbire catastrofală a puterii continentului şi Uniunii Europene. “Liderii Uniunii Europene nu au fost în stare să împiedice ca poporul european să fie cel care plăteşte preţul războiului pentru care nu sunt în niciun fel responsabili”, a declarat ministrul. Szijjártó a mai spus că trebuie analizat modul în care pot fi evitate problemele viitoare, respectiv cum poate fi oprită continuarea distrugerilor cauzate de război.

“Trebuie să facem să fie clar – mai mult ca niciodată – că politica de extindere trebuie să fie cea mai importantă politică a UE. Altfel spus, Europa are neapărat nevoie de Balcanii de Vest”, a afirmat Péter Szijjártó.

Ministrul de externe a arătat că războiul din Ucraina are un impact extrem de grav asupra securităţii aprovizionării cu alimente, chiar şi la nivel global: sute de milioane de oameni riscă să nu aibă acces la hrană suficientă. “Ştim că foametea poate fi un factor de accelerare a migraţiei, astfel că ne putem aştepta la noi valuri de migraţie. Din păcate, la graniţele noastre au apărut deja primele semne ale acestui lucru; acolo, agresiunea migranţilor şi a traficanţilor de persoane a atins un nou nivel”, a explicat Szijjártó.

“Pentru a evita scenariile de tipul celora cu care ne-am confruntat în 2015, este necesară o acţiune coordonată, împreună cu ţările din Balcanii de Vest”, a subliniat ministrul. Politicianul maghiar a subliniat, de asemenea, că tocmai din acest motiv, integrarea europeană a ţărilor din regiune ar ajuta ca Europa să nu fie supusă la presiuni de securitate din două direcţii: dinspre sud şi dinspre est.

“Ungaria ar avea probleme extrem de mari dacă nu am fi construit Turkish Stream – pe care l-am realizat împreună cu Turcia, Bulgaria şi Serbia”, a subliniat Péter Szijjártó, cu privire la securitatea energetică. În acest sens, oficialul ungar a afirmat că aprovizionarea cu energie nu este o problemă politică. “Dacă nu am fi construit această conductă, am avea probleme foarte mari, pentru că dacă este să privim conductele europene, aceasta este singura cale de tranzit sigură şi singura cale de tranzit în care se poate avea încredere. Suntem conştienţi, cu toţii, de turbulenţele continue, de problemele, de întreruperile şi de volumele reduse de pe rutele maritime din vest şi nord”, a explicat ministrul. Szijjártó a spus să Balcanii de Vest asigură un tranzit sigur şi de încredere în ceea ce priveşte securitatea aprovizionării cu gaze.

Péter Szijjártó a arătat, totodată, că “economia europeană suferă”; numai ce s-a terminat epidemia de coronavirus, iar războiul din Ucraina “a dat din nou cu Europa de pământ”. “Extinderea pieţei comune ne-ar ajuta în mod sigur”, a adăugat politicianul, menţionând exemplul Ungariei, care în ultimul deceniu a crescut cu 87% valoarea schimburilor sale comerciale cu statele prezente la summit-ul de la Belgrad.

Ministrul de externe a specificat, de asemenea, că Ungaria nu este de acord cu politica de extindere a Uniunii Europene; dacă ar depinde de Budapesta, ţările din Balcanii de Vest ar fi deja membre UE. Astfel, “Ungaria este pregătită să se alăture unei cooperări mai strânse cu ţările iniţiativei Open Balkan”, pentru a obţine securitatea aprovizionării cu energie, a schimbului de energie şi a aprovizionării cu alimente.

Iniţiativa Open Balkan a fost lansată de Serbia, împreună cu Macedonia de Nord şi Albania, obiectivul fiind acela de a consolida relaţiile economice şi de a facilita libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi forţei de muncă între ţările membre ale iniţiativei. Pe lângă liderii ţărilor care au lansat iniţiativa, la întâlnire au participat şi prim-miniştrii din Bosnia şi Muntenegru, respectiv ministrul de externe din Turcia.