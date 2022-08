Poetul Kölcsey Ferenc, autor al imnului Ungariei, comemorat în satul său natal din judeţul Satu Mare

Cluj-Napoca/Săuca, vineri, 5 august 2022 (MTI) - Poetul Kölcsey Ferenc, autor al imnului Ungariei, născut în urmă cu 232 de ani, a fost comemorat vineri după-amiază în Săuca, satul său natal din judeţul Satu Mare.

Péter Szilágyi, secretar de stat adjunct pentru politici naţionale în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, a citat mesajul scris de Kölcsey Ferenc într-un album de memorii: “Patria înainte de toate.”

El a considerat că aceste patru cuvinte au fost principiul călăuzitor şi pentru guvernul ungar atunci când a luat cele mai importante decizii de politică naţională.

“A pune patria înainte de toate nu este pentru noi doar un sistem de valori, ea conduce şi acţiunile noastre în aceeaşi direcţie (…) Sub ochii noştri se desfăşoară o nouă eră a reformei, în care ne adaptăm acţiunile intereselor patriei şi ale naţiunii. Dorind să atragem atenţia asupra acestei acţiuni comune, am declarat acest an Anul naţiunii în acţiune” – a spus el.

Secretarul de stat adjunct a îndemnat audienţa să acţioneze şi să trăiască în spiritul cuvintelor citate de Kölcsey, deoarece acest lucru este demn şi de memoria poetului.

Istoricul literar Emese Egyed a citat din textele poetului, afirmând: Kölcsey a fost un om cu un simţ moral şi o inteligenţă emoţională foarte puternice, viaţa lui a fost caracterizată de compasiune, caritate şi solidaritate. Ea a evocat faptul că poetul, în calitate de delegat la Dietă, a fost prea curajos şi prea modern pentru timpul său, astfel încât a fost rechemat din funcţie. A renunţat la viaţa din Pesta, printre altele, ca să-i poarte de grijă nepotului său orfan.

În lucrarea “Parainesis pentru Kölcsey Kálmán”, el şi-a formulat învăţăturile adresate rudei sale bolnăvicioase, pe atunci în vârstă de 12 ani. El l-a îndemnat pe nepotul său să aibă credinţă, dar şi să fie răbdător cu oamenii de altă religie. Totodată i-a adresat şi îndemnul de a iubi omenirea şi limba maghiară.

Julianna Pakulár, pastorul reformat din Săuca, conducătoarea Centrului Bisericesc şi Cultural “Kölcsey Ferenc” din localitate, a spus că în acest sat izolat din Partium oamenii simt visceral condiţia de maghiar, deoarece “acest loc are un câmp de forţă aparte”.

Pastorul a remarcat: cu toate că imnul Ungariei, scris de Kölcsey, nu a fost creat la Săuca, el îşi găseşte adevăratul sens pe aceste meleaguri.