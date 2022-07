Ministru ungar: Avioanele Gripen ale forţelor armate ungare vor păzi spaţiul aerian baltic pentru a treia oară

Budapesta, vineri, 29 iulie 2022 (MTI) - Începând cu luna august, spaţiul aerian baltic va fi păzit din nou de avioanele Gripen ale forţelor de apărare ungare, se arată în comunicatul Ministerului ungar al Apărării, remis vineri agenţiei ungare de presă MTI.

Potrivit comunicatului, ministrul Apărării, Kristóf Szalay-Bobrovniczky a luat cuvântul la o festivitate la baza aeriană Siauliai din Lituania, spunând: participarea activă la misiunea de poliţie aeriană în spaţiul aerian baltic este o responsabilitate imensă şi în acelaşi timp o onoare, care demonstrează în mod clar nivelul ridicat de pregătire al forţelor de apărare ungare.

“Ca naţiune conducătoare, preluăm azi cheile simbolice ale unei sarcini care joacă un rol cheie atât în viaţa şi securitatea cetăţenilor statelor baltice, cât şi în istoria NATO. În plus, din cauza războiului ruso-ucrainean, spaţiul aerian baltic a devenit unul dintre cele mai sensibile spaţii aeriene din Europa, unde militarii noştri reprezintă acum Ungaria şi naţiunea maghiară sub drapelul ungar, în uniforma armatei ungare şi sub comanda NATO”, a declarat ministrul conform comunicatului.

Kristóf Szalay-Bobrovniczky a spus: “ca politicieni, şi noi simţim greutatea sarcinii şi responsabilitatea încă şi mai mare a misiunii: de aceea mulţumesc cu mult respect cetăţenilor Estoniei, Letoniei şi Lituaniei pentru încrederea cu care ne-au acordat nouă, maghiarilor, sarcina de a păzi spaţiul lor aerian într-o perioadă atât de sensibilă”.

De asemenea, el a subliniat că guvernul ungar este angajat în dezvoltarea forţelor sale armate şi în timpul războiului care copleşeşte Europa, pentru a putea contribui, pe lângă apărarea propriei ţări, la apărarea colectivă stabilită prin statutul NATO, în calitate de membru al alianţei.

“Războiul a reevaluat multe lucruri, motiv pentru care programul de dezvoltare a forţelor armate trebuie accelerat”, a precizat Kristóf Szalay-Bobrovniczky, potrivit comunicatului.

Misiunea comună permanentă a statelor membre NATO, care funcţionează din 2004, are un dublu scop: pe de o parte creşterea sentimentului de securitate al cetăţenilor din ţările regiunii – Estonia, Letonia şi Lituania -, pe de altă parte îmbunătăţirea capacităţilor de cooperare ale forţelor aliate şi partenere.

Patru avioane de vânătoare Gripen ale armatei ungare, alături de un contingent de aproximativ 50 de militari unguri, vor servi ca naţiune conducătoare în perioada 1 august – 30 noiembrie la baza din Lituania, împreună cu forţele aeriene germane şi italiene, arată comunicatul Ministerului Apărării din Ungaria.