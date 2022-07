Tusványos - Viktor Orbán: Ungaria poate fi o excep?ie locală în timpul unei recesiuni globale (Partea a 3-a)

Viktor Orbán a subliniat că acum, sarcina Uniunii Europene nu este "să stea de partea ru?ilor sau a ucrainenilor, ci să stea între Rusia ?i Ucraina". Ceea ce se întâmplă în acest moment contribuie la prelungirea războiului, pentru că ru?ii vor să avanseze până într-un punct din care să nu mai fie posibil un atac asupra Rusiei de pe teritoriu ucrainean, astfel cu cât au ucrainenii arme mai bune, cu atât războiul poate dura mai mult, a explicat Orbán.

Premierul a subliniat că nu va exista pace până nu va exista o negociere între Rusia ?i America. “Noi, europenii ne-am irosit ?ansa de a influen?a lucrurile”, iar asta după 2014, atunci când după primul conflict s-a ajuns la Acordul de la Minsk, în care nu i-am inclus pe americani, ?i astfel, punerea în aplicare a acordului nu a putut fi impusă, a explicat ?eful guvernului de la Budapesta. De aceea “ru?ii nici nu vor acum să negocieze cu noi”, ci cu cel care poate impune Ucrainei să respecte acordul la care se va ajunge, a adăugat politicianul ungar.

Printre provocările care amenin?ă Ungaria, prim-ministrul a mai men?ionat problema energiei ?i a economiei, ca fiind a cincea problemă. În opinia sa, pentru în?elegerea acestora este necesar să se examineze cine are de câ?tigat de pe urma situa?iei de război. Au de câ?tigat cei care au propria lor sursă de energie, a arătat Orbán.

Au de câ?tigat ru?ii, pentru că veniturile sunt determinate nu numai de cantitatea de energie vândută, ci ?i de pre?ul acesteia; chinezii, care înainte erau la cheremul lumii arabe, acum pot cumpăra ?i energie rusească; iar marile companii americane ?i-au multiplicat profitul, a enumerat premierul ungar. UE, pe de altă parte, are numai de pierdut, pentru că deficitul său energetic s-a triplat.

Viktor Orbán a remarcat: este o veste bună că în 2010 ?i în 2020 Ungaria a ie?it din fiecare criză mai puternică decât înainte. Potrivit premierului, pentru succes este nevoie de încheierea de noi acorduri cu to?i actorii importan?i – UE, Rusia, China ?i SUA -, în concordan?ă cu noua situa?ie. În opinia sa, dacă acest lucru se va reu?i ?i dacă se va ajunge la un acord cu toată lumea, în conformitate cu interesele na?ionale, Ungaria va putea reveni în 2024 pe calea ascendentă a dezvoltării.

Potrivit lui Viktor Orbán, până în 2030 problemele lumii occidentale se vor înmul?i, Statele Unite ar putea fi lovite de o criză economică, problemele zonei euro se vor înmul?i, iar în UE vor apărea noi rela?ii de putere în politică, pentru că până atunci, central-europenii vor deveni contribuabili ne?i.

Viktor Orbán a apreciat că Ungaria poate fi o excep?ie locală în timpul unei recesiuni globale. În acest sens pot fi de ajutor mai mul?i factori, cum ar fi faptul că “noi mai avem protec?ie la frontieră”, că “la baza societă?ii noastre încă se mai află familiile”, respectiv că “tocmai ne ocupăm” de marile dezvoltări industriale militare ?i “ne diversificăm sursele de energie”.

Potrivit prim-ministrului, o oportunitate semnificativă este să se profite de schimbarea tehnologiilor, dar ?i de afluxul de capital străin din Est ?i Vest. Suntem o ?ară de tranzit ?i vrem să rămânem o economie de tranzit, iar pentru asta “trebuie să ne opunem tuturor inten?iilor de a crea blocuri”, a adăugat Orbán.

Este important că Ungaria are parte de stabilitate politică, “că ne bucurăm de o majoritate de două treimi”, a spus Viktor Orbán. A subliniat, de asemenea, importan?a fundamentelor intelectuale: “Ungaria încă mai are gândire na?ională, sentimente na?ionale, are cultura ei proprie”. Este important că Ungaria are ambi?ii comunitare, dar ?i na?ionale, a spus politicianul maghiar. “Pentru a ne men?ine ambi?iile na?ionale în perioada dificilă care urmează, trebuie să rămânem împreună. Patria-mamă trebuie să rămână împreună, Transilvania ?i celelalte zone locuite de maghiari din Bazinul Carpatic de asemenea trebuie să rămână împreună”, a spus Viktor Orbán.