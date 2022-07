Szijjártó: Creştinismul este în prezent cea mai persecutată religie din lume

Budapesta/Londra, marţi, 5 iulie 2022 (MTI) - Potrivit datelor organizaţiilor pentru drepturile omului, 360 de milioane de creştini trăiesc în întreaga lume în locuri unde se confruntă cu ameninţări, discriminare sau persecuţii, faţă de 245 de milioane, în urmă cu 5 ani, a declarat, marţi, la Londra, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului MAE ungar, la Conferinţa ministerială privind libertatea religioasă şi de credinţă, Péter Szijjártó a subliniat că guvernul ungar consideră, în continuare, că rolul său este acela de a sprijini comunităţile creştine contribuind astfel la asigurarea libertăţii religioase.

Pentru a exemplifica, politicianul de la Budapesta a declarat că, în cadrul programului “Hungary Helps”, Ungaria a ajutat deja 500 000 de persoane să revină acasă sau să rămână acasă, iar peste 100 de milioane de dolari au fost cheltuiţi pentru construirea, renovarea şi funcţionarea şcolilor, spitalelor şi a bisericilor.

În discursul său, şeful diplomaţiei ungare a subliniat că creştinismul se confruntă astăzi cu două provocări principale: cu secularizarea agresivă şi cu persecuţiile masive. “Din păcate, creştinismul este în prezent cea mai persecutată religie din lume”, a afirmat acesta.

Péter Szijjártó a subliniat că Ungaria are o moştenire creştină veche de 1000 de ani. “Unul dintre principalele motive pentru care am reuşit să supravieţuim tuturor furtunilor istoriei, tuturor formelor de ocupaţie şi de dictatură impuse asupra noastră, şi pentru care am reuşit să ne menţinem statutul de stat, este tocmai angajamentul nostru faţă de rădăcinile şi moştenirea noastră creştină”, a mai declarat politicianul.

În cele din urmă, Péter Szijjártó a vorbit şi despre faptul că, în ultimii 10 ani, au fost construite sau renovate 3000 de biserici în zonele locuite de maghiari din Europa Centrală şi că în Ungaria numărul şcolilor administrate de biserici s-a dublat, iar proporţia elevilor care frecventează aceste instituţii de învăţământ a crescut de la 10 la 20%.

“Noi, ungurii, suntem mândri de moştenirea noastră creştină, chiar dacă aceasta nu este o declaraţie foarte populară în zilele noastre”, a subliniat ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.