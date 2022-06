Viktor Orbán l-a primit pe George Friedman, analist geopolitic international

Budapesta, luni, 27 iunie 2022 (MTI) - Prim-ministrul ungar Viktor Orbán l-a primit, luni, la Budapesta, pe analistul american de geopolitică, George Friedman, strateg de origine maghiară recunoscut pe plan internaţional, a anunţat Bertalan Havasi, şeful biroului de presă al premierului ungar, agenţia ungară de presă MTI.

În cadrul discuţiei, la care au participat, de asemenea, János Csák, ministrul Culturii şi Inovaţiei, Balázs Orbán, directorul politic al premierului ungar, George Friedman şi-a prezentat noua sa carte, Furtuna dinaintea liniştii (The Storm Before the Calm), publicată în Ungaria de Editura MCC Press.

În cadrul întâlnirii de luni, aceştia au discutat despre cele mai recente evenimente ale războiului prelungit din Ucraina şi despre criza economică gravă care i-a urmat.

George Friedman s-a născut la Budapesta, într-o familie de evrei. Familia sa a emigrat mai întâi în Austria, şi apoi în Statele Unite, fugind de regimul comunist. Friedman a fost consultant pentru numeroase agenţii militare şi guvernamentale din întreaga lume. În perioada 1996-2015, a fost preşedinte al Stratfor, o agenţie privată de servicii de informaţii pe care a fondat-o şi care realizează rapoarte geopolitice, precum şi analize militare. După plecarea sa de la Stratfor, a înfiinţat şi conduce portalul de analiză cu profil similar, Geopolitical Futures. Lucrările sale au fost traduse în peste 20 de limbi.