Ministru ungar: Scopul politicii noastre este să creeze alianţe - în ţară şi în străinătate

Budapesta, luni, 27 iunie 2022 (MTI) - Sarcina principală, în mod paradoxal, este să arătăm că suntem dornici să ne aliniem şi noi. Aşadar, nu ne place izolarea ca atare, chiar dacă am câştigat experienţă şi există unele frumuseţi ale acesteia - istoria şi literatura maghiară au atât de multe exemple de izolare eroică - dar scopul politicii noastre este să formeze o alianţă în ţară şi în străinătate. Ne dorim o Uniune Europeană puternică, formată din naţiuni puternice, şi o Europă Centrală puternică. Noi nu suntem niciodată mândri că suntem singuri în dezbaterile din UE şi regretăm când trebuie să răzbatem singuri, dar acest lucru este esenţial dacă vrem să prevenim decizii care ignoră interesele Ungariei, a declarat ministrul Gergely Gulyás, şeful Cancelariei Prim-ministrului ungar, într-un interviu pentru portalul hirado.hu, publicat luni.

Gergely Gulyás a afirmat, printre altele, că ţiţeiul rusesc nu poate fi înlocuit cu nimic altceva, în ciuda faptului că, în ultimii ani, guvernul a făcut tot posibilul pentru a oferi o alternativă.

În Ungaria, diversificarea surselor de energie şi lărgirea posibilităţilor de alegere între sursele de energie a fost un obiectiv permanent de la schimbarea regimului comunist. “Nici nu aş putea acuza vreun guvern de după schimbarea regimului că nu ar fi susţinut diversificarea, măcar la nivelul declaraţiilor. Este o altă chestiune faptul că noi am făcut cel mai mult pentru asta, pentru că, în anul 2010, atunci când am ajuns la putere, Ungaria putea importa gaze naturale doar din Austria şi din Ucraina, iar astăzi avem interconectoare cu 6 din cei 7 vecini. Aşadar, am făcut totul pentru a ne asigura că există condiţii pentru mult discutata diversificare şi nimeni nu a făcut mai mult pentru a reduce dependenţa de gazul rusesc decât guvernele Orbán, după anul 2010”, a adăugat ministrul.

“Problema este că, în ultimii 30 de ani, Europa nu a satisfăcut cererea, adesea exprimată în dialoguri, dezbateri şi obiective politice, de a cumpăra materii prime sau de a avea acces la surse de energie din alte părţi. Atâta timp cât nu se vor dezvolta alternative, vom rămâne extrem de dependenţi de ţiţeiul şi de gazele naturale ruseşti. Când interconectorul greco-bulgar va fi în sfârşit finalizat – promis pentru finalul anului viitor – va exista posibilitatea de a importa gaze naturale şi din Azerbaidjan”, a semnalat Gulyás.

Acesta a subliniat că Guvernul ungar a înţeles că Uniunea Europeană nu poate lăsa fără răspuns agresiunea rusă. Astfel, Ungaria nu a dorit să perturbe acţiunea europeană unită, aşa că a sprijinit primele 5 pachete de sancţiuni, dar, după ce la summitul de la Versailles s-a ajuns la un consens în ce priveşte respingerea embargoului energetic şi pe ordinea de zi s-a pus şi cel de-al 6-lea pachet de sancţiuni, Ungaria a fost nevoită să precizeze că, în prezent, ţiţeiul rusesc este indispensabil pentru securitatea aprovizionării Ungariei.

Gergely Gulyás a mai afirmat că guvernul doreşte ca Ungaria să atingă nivelul de trai din Europa de Vest. Acesta a subliniat că Ungaria se situează la 76% din PIB-ul mediu al UE, înaintea Portugaliei, ceea ce reprezintă o mare realizare. “Dar trebuie să mergem mai departe. Obiectivul nostru este ca, în viitorul apropiat, Ungaria să ajungă la media UE. Şi dacă progresăm în acest ritm, cum am făcut-o în mandatul precedent, atunci, în ciuda tuturor dificultăţilor, a războiului şi a problemelor create de coronavirus, şi în acest mandat vom putea fi mulţumiţi”, a mai semnalat Gergely Gulyás.

În ceea ce priveşte introducerea unui impozit suplimentar pe profit şi criza economică globală preconizată, politicianul a declarat că există două efecte care se suprapun şi ambele provoacă dificultăţi serioase în întreaga lume: revenirea după pandemia de coronavirus, în sine, are un efect inflaţionist, la care se mai adaugă inflaţia creată de război, ale cărui consecinţe le vedem în fiecare zi, şi despre care nu ştim exact când se va termina pentru că nimeni nu poate spune astăzi cât va dura războiul. În această situaţie, riscurile economice au crescut peste tot în lume, a adăugat şeful Cancelariei Prim-ministrului ungar.

“Cel mai eficient răspuns la această situaţie este continuarea politicilor fiscale conservatoare şi echilibrate care caracterizau şi până în prezent Guvernul ungar. Iar acest lucru presupune ca, în acele sectoare în care există profituri semnificative – şi în acele sectoare unde profiturile cresc ca urmare a crizei – să cerem o contribuţie mai mare pentru bugetul public”, a subliniat Gergely Gulyás, adăugând că acesta este motivul pentru care, în acest an, Ungaria are şansa de a menţine deficitul bugetar la 4,9% şi, deşi anul viitor riscurile în economia globală vor fi mai numeroase decât oricând în ultimele decenii, pare încă destul de realist ca Ungaria să poată reduce deficitul bugetar la 3,5%.

Guvernul ungar face toate acestea, asigurând creşterea resurselor oferite pentru sprijinirea familiilor şi apărând reducerea cheltuielilor cu utilităţile, a atras atenţia Gergely Gulyás.