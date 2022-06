Szijjártó: Livrările de gaze către Ungaria funcţionează fără probleme

Budapesta, vineri, 17 iunie 2022 (MTI) - Aprovizionarea cu gaze naturale a Ungariei este în continuare sigură, livrările se desfăşoară în conformitate cu contractele, în cantităţile adecvate, fără nicio întrerupere sau problemă, a declarat ministrul ungar de externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó, vineri.

Şeful diplomaţiei ungare a arătat că în prezent, în viaţa politică internaţională există tensiuni extrem de serioase, iar o parte dintre acestea sunt generate de probleme legate de aprovizionarea cu energie.

“Din păcate, în ultima vreme, crizele cu privire la securitatea aprovizionării cu energie a unor ţări şi chiar regiuni este însoţită, în mod caracteristic, de multă incertitudine”, a spus Szijjártó.

Oficialul ungar a amintit, apoi, că în ultimele zile, livrările de gaze naturale ruseşti către Europa au scăzut în direcţia mai multor state, în mai multe etape.

“Doresc să reasigur pe toată lumea că Ungaria nu va fi afectată de aceste reduceri de volum. Gazele naturale importate din Rusia vor ajunge în ţară fără nicio întrerupere, în baza programului convenit şi a acordurilor încheiate”, a declarat Péter Szijjártó.

Ministrul a subliniat că majoritatea gazelor destinate Ungariei sosesc prin Austria şi Serbia; dinspre Austria, o cantitate de 12-14 milioane de metri cubi pe zi, iar dinspre Serbia, 10-16 milioane de metri cubi pe zi. În plus, există livrări continue şi din direcţia Slovaciei şi Croaţiei.

“Am procedat bine atunci când am încheiat un acord de achiziţionare de gaze pe termen lung cu Gazprom, toamna trecută. Dacă nu am fi făcut acest lucru, am fi avut mari probleme deja lunile trecute, şi am fi avut mari probleme şi acum”, a spus Péter Szijjártó.

“A fost corect să ne conectăm la sistemele de alimentare cu gaze naturale ale vecinilor noştri, întrucât în acest fel, rutele de transport se află la dispoziţia noastră practic din toate cele patru direcţii”, a mai menţionat ministrul ungar de externe.