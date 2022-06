Antrenorul Ungariei, după meciul Anglia-Ungaria: Am suferit şi am luptat ca o echipă

Wolverhampton, miercuri, 15 iunie 2022 (MTI) - Potrivit lui Marco Rossi, selecţionerul naţionalei de fotbal a Ungariei, jucătorii săi au suferit şi au luptat împreună, ca o echipă, în timpul meciul din Liga Naţiunilor, câştigat marţi seara cu 4-0, la englezi acasă. "Încă din momentul tragerii la sorţi am ştiut că ne va fi foarte greu împotriva Angliei, mai ales în deplasare, şi eram, de asemenea, conştienţi de faptul că, în calitate de oaspeţi, va trebui să depunem mari eforturi pentru succes", a spus antrenorul italianul în vârstă de 57 de ani. Marco Rossi a subliniat, de asemenea, că toţi jucătorii săi - de la atacanţii care formau prima linie de apărare şi până la fundaşi - au luptat pentru echipă şi pentru obţinerea unui rezultat bun.

“În unele cazuri, am avut şi noroc, dar trebuie ştiut că în fotbal, fără noroc nu poţi obţine un rezultat similar”, a spus Rossi, potrivit căruia toţi jucătorii săi au urmat tactica pregătită într-un mod impecabil şi cu toţii s-au ajutat între ei exact aşa cum a fost planificat.

“Când naţionala Ungariei este capabilă să joace ca o echipă adevărată, majoritatea adversarilor are o treabă foarte grea atunci când încearcă să o învingă”, a rezumat selecţionerul secretul succesului. Antrenorul a arătat, de asemenea, că înainte nimeni nu se aştepta că după cele patru meciuri – dintre care două împotriva englezilor – Ungaria se va afla în capul listei, cu şapte puncte, cu toate acestea, “trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ”.

“În seria aceasta mai avem de jucat două meciuri, care vor avea loc în luna septembrie. Dacă avem noroc, poate că vom reuşi să rămânem în această divizie, ceea ce va fi un miracol, pentru că înainte, niciun maghiar nu a îndrăznit nici măcar să viseze la asta” a declarat Rossi.

“Când mi s-a încredinţat această sarcină, i-am spus atât preşedintelui federaţiei, cât şi premierului Ungariei, că doresc să las ceva urmă în istoria fotbalului maghiar. Sper ca seara aceasta să reprezinte o bază bună pentru ca atunci când voi muri – sper eu, cât mai târziu – în memoria mea să aibă loc momente de reculegere pe stadioanele de fotbal din Ungaria. Dacă va fi aşa, înseamnă că am obţinut un mare succes”, a spus selecţionerul italian a naţionalei maghiare.

Întrebat de un jurnalist din Anglia, Rossi a subliniat că sunt rare meciurile de fotbal în care echipa engleză să nu poată înscrie niciun gol după atâtea ocazii, însă din moment ce maghiarii au marcat în aproape toate ocaziile pe care le-au avut, rezultatul final este echivalent cu un miracol.

“Şi noi am fost surprinşi de acest rezultat, dar cred că nu realizăm, încă, nici ceea ce am reuşit să obţinem în ultimele zece zile. Astăzi, fotbalul se schimbă cu una, cu două, sunt sigur că în septembrie vom juca împotriva nemţilor şi italienilor în cu totul alte condiţii, însă acum sunt fericit. Sunt fericit pentru ţara care a obţinut rezultate remarcabile în multe sporturi olimpice, dar care în fotbal a avut mai puţine succese în ultimul timp. Suntem foarte încântaţi că am putut aduce bucurie suporterilor”, a conchis Rossi.

Potrivit statisticilor espn.com, din 1928 încoace, este pentru prima oară când naţionala Angliei pierde acasă un meci cu o diferenţă de patru goluri: în urmă cu 94 de ani, scoţienii au câştigat la Londra cu 5-1.